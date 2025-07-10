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Украина. Первая лига
10 июля 2025, 12:02 |
99
0

ШИЩЕНКО: «Очень доволен отношением ребят к тренировочному процессу»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу над ФК «Ужгород»

10 июля 2025, 12:02 |
99
0
ШИЩЕНКО: «Очень доволен отношением ребят к тренировочному процессу»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» продолжает подготовку к старту чемпионата Первой лиги. В контрольном матче команда со счетом 5:0 обыграла ФК «Ужгород». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем со второй подряд уверенной победой. Как оцените спарринг?

– Можно сказать, что игру стоит разделить на два разных отрезка. Мне больше понравилось, как играла команда в первом тайме. Мы были более организованны, более дисциплинированны. Во втором тайме мы играли больше на эмоциях, и в некоторых моментах не хватало дисциплины, которую я хочу видеть. Но я благодарен ребятам за то, что они выполняли мои требования, выполняли на поле то, что я хотел видеть как в первом, так и во втором тайме. Я доволен действиями игроков и результатом, но есть проблемы и некоторые нюансы, которые нужно исправлять.

– Пока много забиваем и в то же время не пропускаем. Это уже определенная тенденция или не стоит делать выводы из контрольных матчей?

– Я согласен, что мы очень много забиваем и в то же время не пропускаем, но контрольные матчи – это контрольные матчи. Самое главное, чтобы так же было и в официальных поединках. Я очень доволен атакующими действиями, доволен игрой в обороне. Но некоторые проблемы сегодня были, потому что мы больше играли на мяче. Когда больше контролируешь мяч, то это провоцирует быстрые контратаки соперника. И сегодня где-то 3-4 быстрых контрвыпада соперника были очень опасны. Поэтому нам это нужно исправлять и показывать еще более агрессивную игру, еще более дисциплинированную игру, и в целом повышать качество. В этом направлении мы работаем. На днях мы тренировали атакующие действия. Работали отдельно и защитники, и нападающие, и атакующие игроки. Поэтому я очень доволен отношением ребят к тренировочному процессу. И это мы видим в контрольных матчах, ведь многое из того, что мы отрабатываем, удается воплотить на поле.

– Сегодня из-за погодных условий пришлось менять место и время проведения поединка с «Ужгородом». Повлияло ли это на команду и как клуб вышел из этой ситуации?

– Мы очень быстро отреагировали на эту ситуацию. Менеджмент клуба сработал оперативно, и я хочу поблагодарить футбольный клуб «Минай», который предоставил свою арену для этого матча. Большое спасибо им за это. Это уровень организации, ведь так и должно быть. Это никак не повлияло на команду, поскольку мы были готовы к различным обстоятельствам и событиям, учитывая погоду. Спасибо ребятам, что, несмотря на полуторачасовую дорогу, они сыграли очень хорошо и справились с ситуацией.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Ужгород стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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