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  4. ФОТО. Карпаты провели первую тренировку на сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:12 |
204
0

ФОТО. Карпаты провели первую тренировку на сборах в Австрии

Команда Владислава Лупашко начала второй этап сборов

10 июля 2025, 14:12 |
204
0
ФОТО. Карпаты провели первую тренировку на сборах в Австрии
ФК Карпаты

«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов львовский клуб проводит в Австрии.

«Карпаты» прибыли в Австрию на второй этап учебно-тренировочных сборов. Первый этап прошел в Украине. Карпаты провели два контрольных матча. Команда Владислава Лупашко обыграла клуб «Куликов-Белка» (1:0) и уступила «Агробизнесу» (2:3).

В Австрии «Карпаты» пробудут до 25 июля. Команда запланировала провести пять контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что в клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер.

ФК Карпаты

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владислав Лупашко
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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