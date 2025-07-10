ФОТО. Карпаты провели первую тренировку на сборах в Австрии

«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов львовский клуб проводит в Австрии.

«Карпаты» прибыли в Австрию на второй этап учебно-тренировочных сборов. Первый этап прошел в Украине. Карпаты провели два контрольных матча. Команда Владислава Лупашко обыграла клуб «Куликов-Белка» (1:0) и уступила «Агробизнесу» (2:3).

В Австрии «Карпаты» пробудут до 25 июля. Команда запланировала провести пять контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что в клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер.