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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 13:27 | Обновлено 09 июля 2025, 13:29
244
0

В клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер

Фабиано Родригес Перейра может перебраться из «Карпат» в «Рух»

09 июля 2025, 13:27 | Обновлено 09 июля 2025, 13:29
244
0
В клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер
ФК Карпаты. Фабиано Родригес Перейра

Бразильский вингер львовских «Карпат» Фабиано Родригес Перейра может стать игроком «Руха», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 19-летний футболист проходит просмотр в «Рухе». Если в клубе примут решение, что он нужен команде, то ближайший год он проведет в аренде.

В прошедшем сезоне Фабиано Родригес Перейра провел 9 матчей в составе молодежной команды «Карпат», в которых отличился 5 забитыми голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» объявили заявку на сборы в Австрии.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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