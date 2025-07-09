В клубе УПЛ проходит просмотр бразильский вингер

Бразильский вингер львовских «Карпат» Фабиано Родригес Перейра может стать игроком «Руха», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 19-летний футболист проходит просмотр в «Рухе». Если в клубе примут решение, что он нужен команде, то ближайший год он проведет в аренде.

В прошедшем сезоне Фабиано Родригес Перейра провел 9 матчей в составе молодежной команды «Карпат», в которых отличился 5 забитыми голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» объявили заявку на сборы в Австрии.