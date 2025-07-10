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  4. Верес потерял одного из лидеров команды. Он близок к Первой лиге
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:06 |
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Верес потерял одного из лидеров команды. Он близок к Первой лиге

Виталий Дахновкий может стать игроком «Дашдера»

10 июля 2025, 14:06 |
200
0
Верес потерял одного из лидеров команды. Он близок к Первой лиге
НК Верес. Виталий Дахновский

Украинский вингер Виталий Дахновский покинул «Верес», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист не будет выступать за клуб из Ровно в следующем сезоне. Претендентом на подписание Виталия является «Буковина», в расположении которой он сейчас находится.

В прошедшем сезоне Виталий Дахновский провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал молодого вингера.

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Виталий Дахновский трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Верес Ровно Буковина Черновцы ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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