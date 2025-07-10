Верес потерял одного из лидеров команды. Он близок к Первой лиге
Виталий Дахновкий может стать игроком «Дашдера»
Украинский вингер Виталий Дахновский покинул «Верес», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист не будет выступать за клуб из Ровно в следующем сезоне. Претендентом на подписание Виталия является «Буковина», в расположении которой он сейчас находится.
В прошедшем сезоне Виталий Дахновский провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал молодого вингера.
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