Верес потерял одного из лидеров команды. Он близок к Первой лиге

Украинский вингер Виталий Дахновский покинул «Верес», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист не будет выступать за клуб из Ровно в следующем сезоне. Претендентом на подписание Виталия является «Буковина», в расположении которой он сейчас находится.

В прошедшем сезоне Виталий Дахновский провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» подписал молодого вингера.