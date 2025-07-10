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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 13:52 | Обновлено 10 июля 2025, 13:54
417
0

ВИДЕО. Комментарии Хаби Алонсо после матча ПСЖ – Реал

Французский гранд добыл разгромную победу со счетом 4:0

10 июля 2025, 13:52 | Обновлено 10 июля 2025, 13:54
417
0
ВИДЕО. Комментарии Хаби Алонсо после матча ПСЖ – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч полуфинала клубного чемпионата мира, в котором «ПСЖ» разгромил его команду со счетом 4:0. Вот основные тезисы:

  • «Ситуация была очень сложной. После начала матча нам было тяжело. «ПСЖ» – проект и команда, которая строилась со временем, мы же только начинаем».
  • «Уже на 10-й минуте мы проигрывали со счетом 0:2 и не могли найти себя на поле».
  • «Сейчас «ПСЖ» сильнее нас и мы должны это признать».
  • «Этот матч это финал прошлого сезона, а не начало нового».

Ранее сообщалось о том, что названы два игрока «Реала», к которым нет претензий после разгрома от «ПСЖ»

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Хаби Алонсо Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид видео пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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