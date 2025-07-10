Клубный чемпионат мира10 июля 2025, 13:52 | Обновлено 10 июля 2025, 13:54
417
0
ВИДЕО. Комментарии Хаби Алонсо после матча ПСЖ – Реал
Французский гранд добыл разгромную победу со счетом 4:0
10 июля 2025, 13:52 | Обновлено 10 июля 2025, 13:54
417
0
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч полуфинала клубного чемпионата мира, в котором «ПСЖ» разгромил его команду со счетом 4:0. Вот основные тезисы:
- «Ситуация была очень сложной. После начала матча нам было тяжело. «ПСЖ» – проект и команда, которая строилась со временем, мы же только начинаем».
- «Уже на 10-й минуте мы проигрывали со счетом 0:2 и не могли найти себя на поле».
- «Сейчас «ПСЖ» сильнее нас и мы должны это признать».
- «Этот матч это финал прошлого сезона, а не начало нового».
Ранее сообщалось о том, что названы два игрока «Реала», к которым нет претензий после разгрома от «ПСЖ»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2025, 19:25 4
Герреро может принять участие в завтрашнем контрольном матче
Футбол | 10 июля 2025, 13:51 0
Поединок состоится 10 июля и начнется в 19:00 по Киеву
Футбол | 10.07.2025, 12:22
Футбол | 10.07.2025, 00:02
Футбол | 10.07.2025, 01:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2025, 13:19 3
08.07.2025, 17:00 29
09.07.2025, 08:56
Волейбол
09.07.2025, 07:02 1
08.07.2025, 08:18 25
09.07.2025, 08:20 8
08.07.2025, 20:45 2