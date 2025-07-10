ВИДЕО. Комментарии Хаби Алонсо после матча ПСЖ – Реал

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч полуфинала клубного чемпионата мира, в котором «ПСЖ» разгромил его команду со счетом 4:0. Вот основные тезисы:

«Ситуация была очень сложной. После начала матча нам было тяжело. «ПСЖ» – проект и команда, которая строилась со временем, мы же только начинаем».

«Уже на 10-й минуте мы проигрывали со счетом 0:2 и не могли найти себя на поле».

«Сейчас «ПСЖ» сильнее нас и мы должны это признать».

«Этот матч это финал прошлого сезона, а не начало нового».

Ранее сообщалось о том, что названы два игрока «Реала», к которым нет претензий после разгрома от «ПСЖ»