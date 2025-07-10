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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:33 | Обновлено 10 июля 2025, 14:35
705
0

Колос обратился к легионеру, который покинул клуб. Он уехал в Словакию

Украинский клуб поблагодарил Гитиса Паулаускаса за сотрудничество

10 июля 2025, 14:33 | Обновлено 10 июля 2025, 14:35
705
0
Колос обратился к легионеру, который покинул клуб. Он уехал в Словакию
ФК Колос. Гитис Паулаускас

Украинский клуб «Колос» Ковалевка обратился к 25-летнему нападающему из Литвы Гитису Паулаускасу после ухода футболиста.

Форвард официально перебрался из УПЛ в коллектив «Земплине» Михаловце из Словакии.

«Колос» поблагодарил футболиста за сотрудничество и пожелал игроку успехов в будущем.

«Мы благодарим Гитиса за сотрудничество и желаем всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере», – написала пресс-служба.

За украинский клуб Гитис отыграл 22 поединка, в которых форвард отметился одним забитым мячом.

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Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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