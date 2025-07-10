Колос обратился к легионеру, который покинул клуб. Он уехал в Словакию
Украинский клуб поблагодарил Гитиса Паулаускаса за сотрудничество
Украинский клуб «Колос» Ковалевка обратился к 25-летнему нападающему из Литвы Гитису Паулаускасу после ухода футболиста.
Форвард официально перебрался из УПЛ в коллектив «Земплине» Михаловце из Словакии.
«Колос» поблагодарил футболиста за сотрудничество и пожелал игроку успехов в будущем.
«Мы благодарим Гитиса за сотрудничество и желаем всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере», – написала пресс-служба.
За украинский клуб Гитис отыграл 22 поединка, в которых форвард отметился одним забитым мячом.
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