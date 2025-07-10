Неожиданно. Желько Любенович покинул полтавскую Ворсклу
Сербский специалист ушел из команды, которую возглавил 24 июня
Главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович покинул должность наставника команды. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в среду, 9 июля, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а уже на следующий день сербский специалист попрощался с футболистами и персоналом.
Новый тренер полтавского коллектива будет представлен в пятницу, 11 июля. Стоит отметить, что Любенович продержался во главе «Ворсклы» чуть больше двух недель. О назначении 43-летнего специалиста прес-служба украинского клуба объявила 24 июня.
Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай».
По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»
Какой чудесный день, чтобы проиграть 0:4
через кожні дві неділі новий тренер.