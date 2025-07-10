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Украина. Первая лига
10 июля 2025, 13:33 | Обновлено 10 июля 2025, 13:35
1305
4

Неожиданно. Желько Любенович покинул полтавскую Ворсклу

Сербский специалист ушел из команды, которую возглавил 24 июня

10 июля 2025, 13:33 | Обновлено 10 июля 2025, 13:35
1305
4
Неожиданно. Желько Любенович покинул полтавскую Ворсклу
Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович покинул должность наставника команды. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в среду, 9 июля, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а уже на следующий день сербский специалист попрощался с футболистами и персоналом.

Новый тренер полтавского коллектива будет представлен в пятницу, 11 июля. Стоит отметить, что Любенович продержался во главе «Ворсклы» чуть больше двух недель. О назначении 43-летнего специалиста прес-служба украинского клуба объявила 24 июня.

Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай».

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

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Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Burevestnik
прогресивний метод керівництва клубу:
через кожні дві неділі  новий тренер.
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+1
BUKO_CV
все дуже погано
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0
Пихарь Пумы
Пума, что там в вашем полтавском колхозе происходит? 
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0
Перець
мабуть не заплатили заробітну плату
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0
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