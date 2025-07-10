Неожиданно. Желько Любенович покинул полтавскую Ворсклу

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович покинул должность наставника команды. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в среду, 9 июля, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а уже на следующий день сербский специалист попрощался с футболистами и персоналом.

Новый тренер полтавского коллектива будет представлен в пятницу, 11 июля. Стоит отметить, что Любенович продержался во главе «Ворсклы» чуть больше двух недель. О назначении 43-летнего специалиста прес-служба украинского клуба объявила 24 июня.

Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай».

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.