КОБОЛЛИ: «Новак сказал, что я скоро войду в топ-10 и задержусь там надолго»
Флавио пообщался с журналистами после поражения от Джоковича
Итальянский теннисист Флавио Коболли покидает Уимблдон 2025 с высоко поднятой головой. Лондонский мейджор в этом сезоне стал лучшим турниром в его карьере: он впервые дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема и впервые войдет в топ-20 мирового рейтинга ATP.
Флавио пообщался с журналистами после поражения от Новака Джоковича, которому он навязал серьезную борьбу, взяв стартовый сет в матче.
О матче
«Думаю, я сыграл очень хорошо. Я горжусь своим настроем на корте. Было непросто выйти на Центральный корт впервые в жизни. Первый сет, который я провел, – думаю, я никогда так не играл. Я проделал отличную работу, чтобы дойти до этого этапа. Я отдал все силы на корте. Доволен своим турниром и уровнем игры. Немного грустно, потому что считаю, что заслуживал пятый сет, но все равно выступление очень позитивное. Сейчас мне нужно восстановиться перед американской серией».
О том, удалось ли заставить Джоковича сомневаться
«Я старался с самого начала играть агрессивно, особенно форхендом. Думаю, сегодня я также очень хорошо подавал. Я сделал почти всё правильно, но этого оказалось недостаточно – он легенда. Он был лучше в ключевые моменты – в этом и разница. Он всегда заставляет тебя играть на пределе. Я не сделал этого в полной мере. Но я рад, что сыграл с ним на этом корте».
Что сказал Новак у сетки
«Он сказал, что я провел отличный матч и продемонстрировал хорошее отношение на корте. Также он сказал, что я очень скоро войду в топ-10 и задержусь там надолго».
О смелости бросить вызов ментально
«Это моя игра. Мне нравятся зрелищные розыгрыши, немного как у Карлоса (Алькараса), но в конечном счете важно не как ты сыграл мяч, а кто выиграл очко. Тем не менее, я горжусь собой».
О том, чему научился сам
«Я понял, что нужно делать все правильно за пределами корта, чтобы быть здесь. Раньше я так не делал. Чтобы добиться таких результатов, нужно следить за собой. Я говорю о тренировках, правильном питании, сне. Мелочи делают разницу».
О нервах на Центральном корте
«Я очень нервничал. Он оказался намного больше, чем мне казалось. То же самое было и на других Шлемах. Изнутри он выглядит огромным. Это немного меня напугало».
Физический аспект
«После первого сета у меня упал адреналин – и я это почувствовал. Мне стало тяжелее двигаться, пришлось реагировать и что-то менять. Потом, в третьем и четвертом сете, я чувствовал себя хорошо. Я постараюсь разобраться, почему так произошло. Возможно, это из-за нехватки опыта перед таким матчем. Проведение большего количества таких игр поможет в этом плане».
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