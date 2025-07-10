Буковина – ФК Ужгород – 5:0. Видео голов и обзор матча
Команда Сергея Шищенко одержала уверенную победу над представителем Второй лиги
«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Очередным соперником команды Сергея Шищенко в контрольных матчах стал ФК «Ужгород». «Буковина» одержала победу со счетом 5:0.
В поединке с ФК «Ужгород» «Буковина» вышла вперед уже на 10-й минуте. Гол на свой счет записал Виталий Груша. Перед перерывом Арсений Килевый увеличил преимущество команды Шищенко.
Во втором тайме в ворота «Ужгорода» слетело еще три мяча. Андрей Андрейчук отметился дублем, а Даниил Гончарук поставил точку перед самым финальным свистком.
Товарищеский матч. 9 июля. Минай
«Буковина» – ФК «Ужгород» – 5:0
Голы: Груша (10), Килевый (37), Андрейчук (77), Андрейчук (83), Гончарук (90+2)
«Буковина» (1 тайм): Погорелый, Стасюк, Карась, Прокопчук, Сакив, Кольцов (к), Груша, Бойчук, Глущук, Килевый, Кожушко.
«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Бусько (к), Безуглый, Морговский, Витенчук, Тищенко, Груша (Бойчук, 60, Плакса, 76), Подлепенец, Гончарук, Андрейчук.
ФК «Ужгород» (стартовый состав): Коцан, Вовкунович, Ильчук, Вашкеба, Савчук, Шух, Эмере, Мориляк, ИНП, ИНП, Коваленко.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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