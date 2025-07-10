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  4. Буковина – ФК Ужгород – 5:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
10 июля 2025, 12:32 |
166
0

Буковина – ФК Ужгород – 5:0. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко одержала уверенную победу над представителем Второй лиги

10 июля 2025, 12:32 |
166
0
Буковина – ФК Ужгород – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Очередным соперником команды Сергея Шищенко в контрольных матчах стал ФК «Ужгород». «Буковина» одержала победу со счетом 5:0.

В поединке с ФК «Ужгород» «Буковина» вышла вперед уже на 10-й минуте. Гол на свой счет записал Виталий Груша. Перед перерывом Арсений Килевый увеличил преимущество команды Шищенко.

Во втором тайме в ворота «Ужгорода» слетело еще три мяча. Андрей Андрейчук отметился дублем, а Даниил Гончарук поставил точку перед самым финальным свистком.

Товарищеский матч. 9 июля. Минай

«Буковина» – ФК «Ужгород» – 5:0

Голы: Груша (10), Килевый (37), Андрейчук (77), Андрейчук (83), Гончарук (90+2)

«Буковина» (1 тайм): Погорелый, Стасюк, Карась, Прокопчук, Сакив, Кольцов (к), Груша, Бойчук, Глущук, Килевый, Кожушко.

«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Бусько (к), Безуглый, Морговский, Витенчук, Тищенко, Груша (Бойчук, 60, Плакса, 76), Подлепенец, Гончарук, Андрейчук.

ФК «Ужгород» (стартовый состав): Коцан, Вовкунович, Ильчук, Вашкеба, Савчук, Шух, Эмере, Мориляк, ИНП, ИНП, Коваленко.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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