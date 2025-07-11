Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Мадридцы проиграли со счетом 0:4
9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.
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После завершения матча президент Реала Флорентино Перес провел беседу с тремя игроками бланкос – Килианом Мбаппе, Ардой Гюлером и Винисиусом Жуниором.
«Следующий год будет несравненно лучше, вот увидите, но вам придется упорно работать», – сказал Перес.
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