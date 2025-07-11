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  4. Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Испания
11 июля 2025, 00:57 |
539
0

Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ

Мадридцы проиграли со счетом 0:4

11 июля 2025, 00:57 |
539
0
Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча президент Реала Флорентино Перес провел беседу с тремя игроками бланкос – Килианом Мбаппе, Ардой Гюлером и Винисиусом Жуниором.

«Следующий год будет несравненно лучше, вот увидите, но вам придется упорно работать», – сказал Перес.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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