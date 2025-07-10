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Англия
10 июля 2025, 11:41 |
993
1

Клубы АПЛ поменяют местами в еврокубковых турнирах. Как это возможно?

«Кристал Пэлас» будет понижен до Лиги конференций, а «Ноттингем» отправится в Лигу Европы

10 июля 2025, 11:41 |
993
1
Клубы АПЛ поменяют местами в еврокубковых турнирах. Как это возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Кристал Пэлас

В среду, 9 июля, было принято решение о том, что французский «Лион» останется в элитном дивизионе, несмотря на задолженности и финансовые проблемы.

Клуб, который занял шестое место в чемпионате Франции, получил шанс сыграть в Лиге Европы. Эта новость негативно повлияет на английский «Кристал Пэлас», который выиграл национальный кубок и также попал во второй по силе еврокубковый турнир.

Дело в том, что обеими командами владеет один и тот же человек – Джон Текстор, а правилами УЕФА это запрещается (если клубы попали в один турнир). Приоритет отдается тому, кто занял более высокое место в национальном чемпионате – английский клуб разместился на 12-й позиции.

По этой причине «Лион» сыграет в Лиге Европы, а «Кристал Пэлас» будет понижен до Лиги конференций. Место английского клуба во втором по силе еврокубке займет «Ноттингем». Таким образом, две команды из АПЛ поменяются местами Лиге Европы и Лиге конференций.

  • Лион – Лига Европы (шестое место в чемпионате)
  • Кристал Пэлас – (понижен до Лиги конференций, 12-е место в чемпионате)
  • Ноттингем – (повышен до Лиги Европы, седьмое место в чемпионате)

По информации британской прессы, официальное объявление решения УЕФА ожидается в ближайшее время.

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Кристал Пэлас Ноттингем Форест Лион Лига Европы Лига конференций УЕФА
Николай Титюк Источник: Daily Mail
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Mark4854590
У Крістал Пелес в Лізі конференцій буде набагато більше шансів. Можливо навіть зазіхнуть на перемогу у турнірі
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