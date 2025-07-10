Оценены шансы Шахтера одержать победу в первом еврокубковом матче сезона

10 июля состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/25 между командами Шахтер Донецк (Украина) и Ильвес (Финляндия).

Поединок состоится на стадионе Стожице в городе Любляна, Словения. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты. На победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 1.29.

Ничья расценивается в 6.20, а успех Ильвеса – в 15.00. На то, что горняки пройдут в Q2, котировки составляют 1.12. Шансы финского клуба – 7.30.

Ответная встреча между Шахтером и Ильвесом запланирована на 17 июля (19:00) в Тампере.

Основные коэффициенты на матч Шахтер – Ильвес: