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МЛС США
Лос-Анджелес
10.07.2025 05:25 – FT 3 : 0
Колорадо Рэпидс
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Major League Soccer
10 июля 2025, 11:19 | Обновлено 10 июля 2025, 11:21
211
0

Смоляков помог Лос-Анджелесу одержать разгромную победу в MLS

Лос-Анджелес разгромил Колорадо в домашнем матче

10 июля 2025, 11:19 | Обновлено 10 июля 2025, 11:21
211
0
Смоляков помог Лос-Анджелесу одержать разгромную победу в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь с 9 на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес», за которую выступает Артем Смоляков и «Колорадо».

Хозяева активнее начали поединок и уже на шестой минуте встречи получили свои плоды, но речь о забитом мяче – грубая игра защитника Джексона Тревиса оставила Колорадо в меньшинстве.

Счет во встрече «Лос-Анджелес» открыл уже под занавес первой половины игры – голом на 42 минуте матча отличился Денис Буанга. Натан Ордас удвоил преимущество хозяев на 48-й минуте игры, а окончательный счет во встрече установил Джавайро Дилросун на 59-й минуте. Украинский защитник Артем Смоляков вышел на поле на 75 минуте игры и отыграл 16 минут матча.

MLS. 10 июля

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:0

Голы: Буанга, 42, Ордас, 48, Диллросун, 59

Видео голов и обзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Явайро Дилросун (Лос-Анджелес).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Ордас (Лос-Анджелес).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
6’
Jackson Travis (Колорадо Рэпидс) получает красную карточку.
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Артем Смоляков Лос-Анджелес (MLS) Колорадо Рэпидс Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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