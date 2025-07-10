Смоляков помог Лос-Анджелесу одержать разгромную победу в MLS

В ночь с 9 на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес», за которую выступает Артем Смоляков и «Колорадо».

Хозяева активнее начали поединок и уже на шестой минуте встречи получили свои плоды, но речь о забитом мяче – грубая игра защитника Джексона Тревиса оставила Колорадо в меньшинстве.

Счет во встрече «Лос-Анджелес» открыл уже под занавес первой половины игры – голом на 42 минуте матча отличился Денис Буанга. Натан Ордас удвоил преимущество хозяев на 48-й минуте игры, а окончательный счет во встрече установил Джавайро Дилросун на 59-й минуте. Украинский защитник Артем Смоляков вышел на поле на 75 минуте игры и отыграл 16 минут матча.

MLS. 10 июля

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:0

Голы: Буанга, 42, Ордас, 48, Диллросун, 59

Видео голов и обзор матча: