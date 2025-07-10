Бенчич прокомментировала предстоящий матч против Свентек на Уимблдоне-2025

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич после выхода в полуфинал Уимблдона 2025 пришла на пресс-конференцию, чтобы прокомментировать предстоящий матч против Иги Свентек, состояние травяного покрытия спустя полторы недели соревнований и то, как она настраивается на следующую игру накануне встречи.

Рада победе, но уже думает о полуфинале

«Я, конечно, очень довольна победой. Матч был очень напряжённым и равным. Я довольна тем, как сыграла в двух тай-брейках – была смелой и придерживалась плана. С нетерпением жду полуфинала завтра. Конечно, на этом все не заканчивается. Сейчас немного всё иначе, потому что завтра у нас нет выходного, поэтому я уже стараюсь сосредоточиться на следующем матче».

Тактика против Андреевой

«Она – очень разноплановая теннисистка, и за ней приятно наблюдать. Иногда немного непривычно видеть игрока, который не просто сильно бьет, а умеет варьировать. Честно говоря, мне нравится смотреть ее матчи. Конечно, играть против нее сложнее. Вчера вечером я много ее изучала – пыталась найти определённые паттерны, поведенческие моменты. Я чувствовала, что готова к игре, потому что раньше с ней не встречалась. Не знала, чего ожидать, но рада, что составила правильный план на матч».

О предстоящем матче против Свентек

«Я очень воодушевлена этой игрой. Думаю, у нас были хорошие матчи в прошлом. Очевидно, она – очень качественная теннисистка, и я рада получить еще одну возможность сыграть с ней. Надеюсь, смогу максимально хорошо подготовиться к завтрашнему дню».

Подготовка к Уимблдону в Бад-Хомбурге

«Мы провели несколько дней в Бад-Хомбурге, потому что там был мой спарринг-партнер. Мы много тренировались и старались привыкнуть к траве. До Бад-Хомбурга я не смогла потренироваться столько, сколько хотела. Там мы попытались прибавить. Здесь, в Лондоне, у меня тоже были качественные тренировки – с каждым днем я чувствовала улучшения. Это и было нашим подходом».

Разница в состоянии травы на первой и второй неделе

«Кажется, покрытие немного изменилось по сравнению с первыми днями. Трава стала более скользкой, передвигаться немного труднее. Лично мне комфортнее, когда покрытие немного «съедено». В этом году ситуация иная – в первые дни было жарко. Но я всё равно считаю, что здесь невероятное качество кортов. Я почти не сталкиваюсь с плохими отскоками или какими-то нестандартными моментами. Мне все очень нравится. Конечно, каждый травяной корт индивидуален. Даже если тренироваться на Aorangi, это всё равно не то же самое. Но адаптироваться можно довольно быстро».

О контрасте в стиле со Свентек

«Думаю, у нас с ней нет ничего общего. Она играет очень физически, с большим вращением. Я, наоборот, беру мяч очень рано и играю более плоско. Это будет очень интересный матч. Мы уже играли несколько раз – получались хорошие встречи. Думаю, будет так же. Пока у меня не было времени об этом всерьез подумать – этим я займусь сегодня днем».

Думать больше о сопернице или о себе?

«Думаю, это сочетание и того, и другого. Я стараюсь иметь план, выходя на корт. Мне не нравится импровизировать – предпочитаю четко понимать, что я пытаюсь делать. Конечно, ты должен опираться и на свою игру. Но, думаю, одна из моих сильных сторон за всю карьеру – умение адаптироваться к разным соперницам. Я могу немного менять свой стиль и находить разные подходы. Я не тот игрок, который в любой ситуации действует по одному сценарию. Я умею подстраиваться – это и есть моя игра».

Дочь не мешает сосредоточиться

«Не знаю. Мне кажется, я все равно сохраняю концентрацию. Это просто по-другому. Сейчас это очень естественно. Это не то, что отвлекает. Иногда мне даже лучше, когда я не слишком сосредоточена. Я не так нервничаю перед матчем и делаю то, что нужно. Я бы не сказала, что это какая-то система – просто всё естественно. Когда выхожу на корт – фокусируюсь».

Как она изучает соперниц

«Скорее, через разговоры. Думаю, я визуальный человек. Даже если я не пытаюсь специально визуализировать, это происходит само собой. Я не очень люблю записывать. Для меня важно представлять розыгрыши. Это особенно помогает перед сном – я автоматически прокручиваю в голове моменты, неосознанно. Думаю, это естественно. Потом мне легче запомнить».