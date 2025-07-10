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Уимблдон
10 июля 2025, 11:55 | Обновлено 10 июля 2025, 11:56
165
0

СВЕНТЕК – о Бенчич: «Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться»

Экс-первая ракетка мирового рейтинга пообщалась с журналистами

10 июля 2025, 11:55 | Обновлено 10 июля 2025, 11:56
165
0
СВЕНТЕК – о Бенчич: «Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Экс-первая ракетка мирового рейтинга Ига Свентек пообщалась с журналистами накануне полуфинального поединка против швейцарки Белинды Бенчич на Уимблдонском турнире 2025.

Радость после победы над Самсоновой

«Я довольна матчем. С самого начала я почувствовала, что могу играть в свой теннис и оказывать давление на соперницу. Да, во втором сете все было более напряженно. Я просто надеялась удержать подачу и довести дело до конца. Несмотря на то, что счет был плотным, я рада, что смогла сделать брейк в последнем гейме – и все».

Более готова к траве, чем в прошлые годы

«Я все еще считаю, что в 2023 году провела хороший турнир и показывала хороший теннис, но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы пройти дальше. В этом году я чувствую, что как игрок развилась и что у меня было больше времени на подготовку. С каждым матчем уверенности становилось все больше – и теперь я могу использовать это на Уимблдоне».

Фокус на ключевых аспектах игры на траве

«Скорее всего, мы сосредоточились на движении – как именно нужно останавливаться перед ударом. Также на работе рук, потому что важно не замирать в движении, даже когда мяч летит быстро, и, конечно, на подаче».

Уважение к уровню Бенчич после возвращения из декрета

«Я очень уважаю ее. Могу себе представить, как тяжело вернуться после беременности. Да, мы тренировались вместе на первом турнире года – United Cup, но уже тогда казалось, что она готова снова входить в ритм. Конечно, ей нужно было время, чтобы провести матчи и грамотно составить календарь после перерыва. У нее точно есть игра для успешного выступления на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться. Видно, что она в хорошем настроении и хорошо играет».

Трудности во втором сете

«Если соперница выигрывает два гейма подряд и перехватывает инициативу, нужно что-то менять – нельзя дать ей продолжать. Я знаю, что нужно делать, и стараюсь на этом сосредоточиться. Да, сложно сначала сделать брейк, а потом его отдать. Но она тоже умеет играть. Я не могу считать победу само собой разумеющейся – это точно не тот случай. Каждый раз, когда меняется динамика, нужно возвращаться к работе и делать лучше. Вот и все».

Победа в юниорском Уимблдоне – не гарантия успеха

«Уверена, что все эти годы на траве мне помогли. Но невозможно выиграть взрослый турнир с игрой юниора – нужно время, чтобы научиться и стать сильнее. И да, я говорила с самого начала: в тот год, когда я выиграла юниорский Уимблдон, было очень жарко. Трава уже почти не была травой – больше походила на грунт. Так что играть было легче, чем, скажем, в первом круге на следующий год против Голубич – трава была длинная, покрытие совсем другое, как на другом турнире. Да, выиграть юниорский Шлем – это здорово, но потом нужно продолжать работать».

О жаре в Лондоне

«Первые два дня было жарко, потом пошел дождь. Не скажу, что погода была стабильной. Но когда ты играешь хорошо – это все уже не так важно. А когда плохо – начинаешь обращать внимание на мелочи и искать причины. Не знаю. Просто в этом году я хорошо адаптировалась к условиям на турнире. То же самое было в Бад-Хомбурге – то жарко, то 20 градусов і немного влажно. Не вижу смысла над этим слишком задумываться».

Не считает Уимблдон особенным шансом

«Я так не думала. Каждый год везде остаются незакрытые вопросы. Конечно, я рада, что работа, которую я проделала, приносит плоды. Это и было моей целью в этом сезоне, потому что я знала, как могу играть на тренировках. Но не была уверена, что смогу показать это в матчах. Сейчас, в целом, это удалось. Постараюсь продолжать. А незакрытые вопросы?.. Не знаю. Знаете, ребята, я не из тех, кто говорит: «в этом году я должна выиграть». Я не ставлю такие цели. Просто работаю с тем, что есть сейчас. И все. У меня нет таких мыслей».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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