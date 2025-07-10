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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 10:34 |
978
0

Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира

В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и английский «Челси»

10 июля 2025, 10:34 |
978
0
Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

9 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретились мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления «сливочных» и разгромили соперника со счетом 4:0.

В финальном противостоянии парижский клуб встретится с английским «Челси». Команды сыграют на стадионе «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде (США). Начало встречи – 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

Накануне решающего матча букмекеры назвали фаворита решающего поединка в США – считают, что именно ПСЖ имеет самые высокие шансы на триумф. Успех подопечных Энрике оценивается в 1,38, в то время, как шансы «Челси» – 3,20.

Стоит отметить, что ПСЖ в течении всего клубного чемпионата мира считался одним из главных кандидатов на победу в США. Французский клуб в плей-офф одолел «Интер Майами» (4:0), «Баварию» (2:0) и мадридский «Реал» (4:0).

«Челси» на пути к финалу прошел «Бенфику» (4:1), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).

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клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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