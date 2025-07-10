Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира

9 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретились мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления «сливочных» и разгромили соперника со счетом 4:0.

В финальном противостоянии парижский клуб встретится с английским «Челси». Команды сыграют на стадионе «MetLife Stadium» в Ист-Резерфорде (США). Начало встречи – 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

Накануне решающего матча букмекеры назвали фаворита решающего поединка в США – считают, что именно ПСЖ имеет самые высокие шансы на триумф. Успех подопечных Энрике оценивается в 1,38, в то время, как шансы «Челси» – 3,20.

Стоит отметить, что ПСЖ в течении всего клубного чемпионата мира считался одним из главных кандидатов на победу в США. Французский клуб в плей-офф одолел «Интер Майами» (4:0), «Баварию» (2:0) и мадридский «Реал» (4:0).

«Челси» на пути к финалу прошел «Бенфику» (4:1), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).