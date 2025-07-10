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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 09:21 |
430
0

Клуб Первой лиги Украины планирует вернуться в элитный дивизион через год

«Левый Берег» подпишет несколько новых футболистов и продолжает улучшать инфраструктуру

10 июля 2025, 09:21 |
430
0
Клуб Первой лиги Украины планирует вернуться в элитный дивизион через год
ФК Левый Берег Киев

Киевский клуб «Левый Берег» не намерен надолго оставаться в Первой лиге Украины после вылета из элитного дивизиона.

По информации источника, столичный коллектив планирует усиленную работу, чтобы через год пойти на повышение. В первую очередь, на территории поселка Осокорки продолжается работа по улучшению инфраструктуры – клубной базы, академии, тренировочных полей.

«Левый Берег» доволен своей трансферной политикой, а особенно приобретением бразильского защитника Сиднея, в услугах которого заинтересованы несколько команд. В клубе не намерены отпускать 25-летнего футболиста, но продолжат работу на бразильском рынке – на данный момент в расположении коллектива находится два футболиста из этой страны на просмотре.

По последним данным, руководство «Левого Берега» усилит команду новыми игроками – к команде присоединится полузащитник «Миная» Назарий Воробчак, ожидается прибытие еще нескольких новых игроков.

Кроме того, киевский клуб предлагает своим подопечным щедрые финансовые условия, чтобы через год вернуться в элиту украинского футбола.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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