Модрич входит в список рекордсменов мадридского Реала по количеству матчей
Кто сыграл за королевский клуб больше, чем хорватский полузащитник?
9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.
Этот поединок стал последним для именитого хорватского полузащитника Луки Модрича, который покинет команду и на правах свободного агента перейдет в итальянский «Милан».
Матч против ПСЖ стал 597-м для Модрича в составе королевского клуба. По количеству сыгранных поединков хорват входит в первую десятку игроков «сливочных» за всю историю. Рекордсменом клуба остался Рауль, который провел 741 матч за «Реал».
Футболисты, которые сыграли больше всего матчей за «Реал»:
- 741 – Рауль (Испания)
- 725 – Икер Касильяс (Испания)
- 710 – Маноло Санчис (Испания)
- 671 – Серхио Рамос (Испания)
- 648 – Карим Бензема (Франция)
- 645 – Карлос Сантильяна (Испания)
- 601 – Фернандо Эрро (Испания)
- 600 – Рако Дженто (Испания)
- 597 – Лука Модрич (Хорватия)
- 577 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
Más partidos en el Real Madrid 👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 9, 2025
1️⃣Raúl 🇪🇸 741
2️⃣Iker Casillas 🇪🇸 725
3️⃣Manolo Sanchís 🇪🇸 710
4️⃣Sergio Ramos 🇪🇸 671
5️⃣Karim Benzema 🇫🇷 648
6️⃣Carlos Santillana 🇪🇸 645
7️⃣Fernando Hierro 🇪🇸 601
8️⃣Paco Gento 🇪🇸 600
9️⃣LUKA MODRIC 🇭🇷 597 🆕
🔟José Antonio Camacho 🇪🇸 577#mbappe… pic.twitter.com/WAj49PUAlD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда Туран начинает и…
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»