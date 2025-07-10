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  4. Модрич входит в список рекордсменов мадридского Реала по количеству матчей
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 12:57 |
452
1

Модрич входит в список рекордсменов мадридского Реала по количеству матчей

Кто сыграл за королевский клуб больше, чем хорватский полузащитник?

10 июля 2025, 12:57 |
452
1
Модрич входит в список рекордсменов мадридского Реала по количеству матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.

Этот поединок стал последним для именитого хорватского полузащитника Луки Модрича, который покинет команду и на правах свободного агента перейдет в итальянский «Милан».

Матч против ПСЖ стал 597-м для Модрича в составе королевского клуба. По количеству сыгранных поединков хорват входит в первую десятку игроков «сливочных» за всю историю. Рекордсменом клуба остался Рауль, который провел 741 матч за «Реал».

Футболисты, которые сыграли больше всего матчей за «Реал»:

  1. 741 – Рауль (Испания)
  2. 725 – Икер Касильяс (Испания)
  3. 710 – Маноло Санчис (Испания)
  4. 671 – Серхио Рамос (Испания)
  5. 648 – Карим Бензема (Франция)
  6. 645 – Карлос Сантильяна (Испания)
  7. 601 – Фернандо Эрро (Испания)
  8. 600 – Рако Дженто (Испания)
  9. 597 – Лука Модрич (Хорватия)
  10. 577 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Реал Мадрид Лука Модрич ПСЖ - Реал Мадрид статистика
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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