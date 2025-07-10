Модрич входит в список рекордсменов мадридского Реала по количеству матчей

9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.

Этот поединок стал последним для именитого хорватского полузащитника Луки Модрича, который покинет команду и на правах свободного агента перейдет в итальянский «Милан».

Матч против ПСЖ стал 597-м для Модрича в составе королевского клуба. По количеству сыгранных поединков хорват входит в первую десятку игроков «сливочных» за всю историю. Рекордсменом клуба остался Рауль, который провел 741 матч за «Реал».

Футболисты, которые сыграли больше всего матчей за «Реал»:

741 – Рауль (Испания) 725 – Икер Касильяс (Испания) 710 – Маноло Санчис (Испания) 671 – Серхио Рамос (Испания) 648 – Карим Бензема (Франция) 645 – Карлос Сантильяна (Испания) 601 – Фернандо Эрро (Испания) 600 – Рако Дженто (Испания) 597 – Лука Модрич (Хорватия) 577 – Хосе Антонио Камачо (Испания)