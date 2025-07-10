В Испании назвали имена игроков, из-за которых Реал был разгромлен ПСЖ
Марко Асенсио и Антонио Рюдигер результативно ошиблись в начале матча
9 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретились мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления «сливочных» и разгромили соперника со счетом 4:0.
В Испании назвали имена двух футболистов, из-за которых королевский клуб потерпел болезненное поражение – это центральные защитники Марко Асенсио и Антонио Рюдигер.
На 6-й минуте Асенсио подарил мяч Дембеле, после чего Фабиан Руис открыл счет. Уже через несколько минут ошибся и Рюдигер – пытался отдать пас Куртуа, но позволил Усману оформить второе результативное действие.
«Реал» вылетел из турнира, несмотря на огромные призовые, которые обещал президент Флорентино Перес за победу в финале – один миллион евро каждому игроку. ПСЖ в решающем матче сыграет против английского «Челси».
ВИДЕО. Результативные ошибки Рюдигера и Асенсио в полуфинале против ПСЖ
¡FABIÁN RUIZ CONSIGUE MARCAR TRAS EL ERROR DE ASENCIO! 😱😱😱@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/OCudFERPfB— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025
¡ESTO ES UNA AUTÉNTICA PESADILLA PARA EL REAL MADRID! 😱— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025
TREMENDO ERROR DE RÜDIGER QUE TERMINA CON DEMBÉLÉ CASTIGANDO SIN PIEDAD 🦟@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/001veUEZfb
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