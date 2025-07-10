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  4. В Испании назвали имена игроков, из-за которых Реал был разгромлен ПСЖ
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 09:01 |
2150
1

В Испании назвали имена игроков, из-за которых Реал был разгромлен ПСЖ

Марко Асенсио и Антонио Рюдигер результативно ошиблись в начале матча

10 июля 2025, 09:01 |
2150
1
В Испании назвали имена игроков, из-за которых Реал был разгромлен ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

9 июля состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретились мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления «сливочных» и разгромили соперника со счетом 4:0.

В Испании назвали имена двух футболистов, из-за которых королевский клуб потерпел болезненное поражение – это центральные защитники Марко Асенсио и Антонио Рюдигер.

На 6-й минуте Асенсио подарил мяч Дембеле, после чего Фабиан Руис открыл счет. Уже через несколько минут ошибся и Рюдигер – пытался отдать пас Куртуа, но позволил Усману оформить второе результативное действие.

«Реал» вылетел из турнира, несмотря на огромные призовые, которые обещал президент Флорентино Перес за победу в финале – один миллион евро каждому игроку. ПСЖ в решающем матче сыграет против английского «Челси».

ВИДЕО. Результативные ошибки Рюдигера и Асенсио в полуфинале против ПСЖ

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид ПСЖ Реал - ПСЖ Марко Асенсио Антонио Рюдигер
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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chak98
В футбол грають не гроші , а люди.
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