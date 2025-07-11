Модрич назвал свою замену в Реале и призвал подписать контракт

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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Этот матч стал последним для легенды Реала Луки Модрича – хорват попрощался с клубом и рассказал, кто должен его заменить, указав на хавбека ПСЖ Витинью.

«Если однажды ты перейдешь в Реал, то я буду счастлив», – сказал Модрич Витинью.

В этом сезоне на счету португальца 58 матчей, 8 голов и 5 ассистов.