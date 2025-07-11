Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич назвал свою замену в Реале и призвал подписать контракт
Испания
11 июля 2025, 02:44 |
177
0

Модрич назвал свою замену в Реале и призвал подписать контракт

Хорват в восторге от игры Витиньи

11 июля 2025, 02:44 |
177
0
Модрич назвал свою замену в Реале и призвал подписать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал последним для легенды Реала Луки Модрича – хорват попрощался с клубом и рассказал, кто должен его заменить, указав на хавбека ПСЖ Витинью.

«Если однажды ты перейдешь в Реал, то я буду счастлив», – сказал Модрич Витинью.

В этом сезоне на счету португальца 58 матчей, 8 голов и 5 ассистов.

По теме:
Известно, что сказал Перес звездам Реала после катастрофы против ПСЖ
Реал закрыл еще одно летнее подписание. Фабрицио Романо подтвердил
Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца
Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ трансферы Ла Лиги ПСЖ - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 11:22 1
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ

Тибо Куртуа и Федерико Вальверде стали лучшими в составе королевского клуба

Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10 июля 2025, 18:05 5
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу

Не стало Степана Юрчишина

Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Футбол | 10.07.2025, 07:40
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Футбол | 11.07.2025, 02:17
Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10.07.2025, 22:52
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
09.07.2025, 23:07
Футбол
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 16
Хоккей
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
09.07.2025, 00:47
Футбол
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
09.07.2025, 05:32
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 3
Бокс
ЧАРЛЬЗ: «Усик – Дюбуа? Он уничтожил одного короля, сейчас убьет другого»
ЧАРЛЬЗ: «Усик – Дюбуа? Он уничтожил одного короля, сейчас убьет другого»
09.07.2025, 00:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем