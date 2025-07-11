Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»

Президент мадридского клуба Реал Флорентино Перес рассказал, какой футболист ПСЖ его больше всего впечатляет. Перес выделил экс-игрока бланкос Ашрафа Хакими.

«Ашраф Хакими – феномен. Он всегда нам очень нравился. Он из нашей молодежной академии, я им восхищаюсь», – сказал Перес.

Напомним, что 9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания). Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.