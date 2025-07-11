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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Испания
11 июля 2025, 01:51 |
138
0

Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»

Президент «бланкос» о Хакими

11 июля 2025, 01:51 |
138
0
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского клуба Реал Флорентино Перес рассказал, какой футболист ПСЖ его больше всего впечатляет. Перес выделил экс-игрока бланкос Ашрафа Хакими.

«Ашраф Хакими – феномен. Он всегда нам очень нравился. Он из нашей молодежной академии, я им восхищаюсь», – сказал Перес.

Напомним, что 9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания). Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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