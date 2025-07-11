Килиан МБАППЕ: «Тебе больше не будет так легко играть»

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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После завершения матча звезда Реала Килиан Мбаппе обратился к защитнику парижан Маркиньосу.

«В следующий раз тебе будет не так легко, как сегодня», – сказал Мбаппе бразильцу.

В финале КЧМ-2025 ПСЖ сыграет против Челси.