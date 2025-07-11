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  4. Килиан МБАППЕ: «Тебе больше не будет так легко играть»
Испания
11 июля 2025, 02:08 |
77
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Килиан МБАППЕ: «Тебе больше не будет так легко играть»

Француз обратился к Маркиньосу

11 июля 2025, 02:08 |
77
0
Килиан МБАППЕ: «Тебе больше не будет так легко играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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После завершения матча звезда Реала Килиан Мбаппе обратился к защитнику парижан Маркиньосу.

«В следующий раз тебе будет не так легко, как сегодня», – сказал Мбаппе бразильцу.

В финале КЧМ-2025 ПСЖ сыграет против Челси.

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Маркиньос Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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