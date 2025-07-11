Испания11 июля 2025, 02:08 |
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Килиан МБАППЕ: «Тебе больше не будет так легко играть»
Француз обратился к Маркиньосу
11 июля 2025, 02:08 |
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9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча звезда Реала Килиан Мбаппе обратился к защитнику парижан Маркиньосу.
«В следующий раз тебе будет не так легко, как сегодня», – сказал Мбаппе бразильцу.
В финале КЧМ-2025 ПСЖ сыграет против Челси.
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