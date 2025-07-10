Хаби Алонсо принял категорическое решение после фиаско Реала от ПСЖ
Парижане одолели мадридцев со счетом 4:0
9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.
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После этого матча наставник Реала Хаби Алонсо убедился, что Реалу необходимо купить еще двух игроков. Первый – это центральный защитник, учитывая провальную игру Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера. Второй – полузащитник, который способен контролировать игру в центре поля.
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