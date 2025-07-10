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  4. Хаби Алонсо принял категорическое решение после фиаско Реала от ПСЖ
Испания
10 июля 2025, 23:44 |
1212
4

Хаби Алонсо принял категорическое решение после фиаско Реала от ПСЖ

Парижане одолели мадридцев со счетом 4:0

10 июля 2025, 23:44 |
1212
4
Хаби Алонсо принял категорическое решение после фиаско Реала от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После этого матча наставник Реала Хаби Алонсо убедился, что Реалу необходимо купить еще двух игроков. Первый – это центральный защитник, учитывая провальную игру Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера. Второй – полузащитник, который способен контролировать игру в центре поля.

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трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 4
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OKs100
Купят Забарного?
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+2
vbrjkf
То навіщо відпустили Модріча? Він далеко не найгірший в команді...
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+1
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ivankondrat96
Для Реала всі шляхи відкриті. Статус команди та фінансові можливості дозволять закрити будь-яку позицію.
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0
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