Капитан Шахтера удивил заявлением перед первой официальной игрой Турана

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко пообщался с журналистами перед игрой Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Футболист заявил, что готов кардинально изменить позицию на футбольном поле, если это поможет «горнякам»

– В конце прошлого сезона тебе приходилось играть не только на своей родной позиции, но и левым защитником, иногда даже в опорной зоне. При приходе Арды Турана, при ваших разговорах с тренерским штабом есть ли понимание: тебя будут использовать только на родной позиции или на других?(вопрос от Sport.ua)

– Пока не разговаривали с главным тренером. Мне нравится играть в принципе на любой позиции. Если нужно будет, то и вратарем могу. Как будут какие-то проблемы, я всегда рад помочь там, где команда будет нуждаться.

– А комфортно ли ты себя чувствуешь?(вопрос от Sport.ua)

– На каждую новую позицию нужно время и немного практики на тренировке, поэтому, если делать это две-три недели, понемногу втягиваешься. Мне это нравится, – заявил Матвиенко.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.