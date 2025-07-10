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Лига Европы
10 июля 2025, 07:36 | Обновлено 10 июля 2025, 07:37
496
0

Капитан Шахтера удивил заявлением перед первой официальной игрой Турана

Николай Матвиенко заявил, что может сыграть в воротах в игре против «Ильвеса»

10 июля 2025, 07:36 | Обновлено 10 июля 2025, 07:37
496
0
Капитан Шахтера удивил заявлением перед первой официальной игрой Турана
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко пообщался с журналистами перед игрой Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Футболист заявил, что готов кардинально изменить позицию на футбольном поле, если это поможет «горнякам»

– В конце прошлого сезона тебе приходилось играть не только на своей родной позиции, но и левым защитником, иногда даже в опорной зоне. При приходе Арды Турана, при ваших разговорах с тренерским штабом есть ли понимание: тебя будут использовать только на родной позиции или на других?(вопрос от Sport.ua)

– Пока не разговаривали с главным тренером. Мне нравится играть в принципе на любой позиции. Если нужно будет, то и вратарем могу. Как будут какие-то проблемы, я всегда рад помочь там, где команда будет нуждаться.

– А комфортно ли ты себя чувствуешь?(вопрос от Sport.ua)

– На каждую новую позицию нужно время и немного практики на тренировке, поэтому, если делать это две-три недели, понемногу втягиваешься. Мне это нравится, – заявил Матвиенко.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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