Хаби АЛОНСО: «ПСЖ – это проект, который создавался сезонами»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира

«Ситуация была сложной уже после первых десяти минут. ПСЖ – это проект, который создавался сезонами, а мы только в начале. Нам недостаточно просто хотеть играть смело, чтобы быть лучшими. Мы получили два болезненных удара и не отсутствовали на поле. Нам нужно было немного успокоиться, и жаль, что пропустили третий до перерыва.

Сегодня мы потерпели поражение от команды, которая сейчас находится на высоком уровне, а мы только начинаем новый этап. У нас еще большой запас. Конечно, было больно, но пока наш уровень недостаточен. Этот матч показал нам, что нужно, чтобы в будущем конкурировать на высшем уровне. На этом мы остановились – упали в шаге от финала, и это обидно.

Пропустить два гола на старте – это фактор, который многое меняет. Мы хотели сыграть интенсивно, но дальше все уже воспринимается иначе. Здесь вопрос не только в разнице между командами, а в том, какой у нас еще потенциал для роста. Это конец этого сезона, а не старт следующего. Мы вынесем позитив из этого Кубка. Мы покидаем турнир лучшей командой. Это отправная точка для хорошего старта в новом сезоне. Я говорю о команде в целом, а не об отдельных игроках. Сегодня у нас были недостатки, и хорошо, что мы их увидели – это поможет в будущем. Если повторять одни и те же ошибки, мы не будем умными».

О будущем

«Я уезжаю с четкими выводами. Этот турнир многому меня научил – кто мы есть и над чем должны работать. Я возвращаюсь с четким видением следующего года, когда мы восстановим игроков и будем иметь изменения. Следующий сезон будет другим, но у меня уже есть конкретное понимание. Я беру всю информацию, которую дал этот турнир. Мы хотим построить команду, которая будет действовать как единое целое, где каждый будет вовлечен».

Об изменениях

«Я решил подождать, потому что во втором тайме мы изменили прессинг с 4-3-3 на 4-4-2 с Гонсало слева. Мы проанализируем эти решения, и я открыт для критики. Мы все вместе, и этот финал сезона не будет решающим для начала следующего. Это будет перезапуск с нуля, а не с 98-го уровня, как мы завершили сегодня».

Последний матч Модрича

«Это не тот финал, на который мы рассчитывали, это горькое завершение, но его будут помнить не за этот матч, а за великие игры. Он — легенда мирового футбола и «Реала». Его вспомнят за множество великих моментов, а не за те 25 минут, которые он отыграл сегодня».

План на игру и прессинг

«Это было не то, чего мы ожидали. Это первое поражение, но не последнее. Тот, кто думает, что никогда не будет проигрывать, просто обманывает себя. Теперь мы начинаем период отдыха и перезагрузки. Все в этом нуждаются, и надеюсь, это поможет хорошо начать. Мы не можем забыть сегодняшний матч, но и не должны позволить ему нас потянуть вниз.

Счет 0:2 сильно ударил по нам, и вернуться после этого было нелегко. Мы старались не терять голову, но третий гол все усложнил. Дело не только в прессинге, но и в общей структуре игры. Мы можем многому научиться из этого».

О Родриго

«Это было решение на ходу игры. Исходя из того, как все развивалось, нам нужен был другой профиль. Ничего из этого не касается будущего. В этом турнире мы мало ротировали состав, но в будущем контекст будет другим».

О ПСЖ

«Они играют вместе уже много лет и находятся на фантастическом уровне. Мы не первые, кто им проиграл. Против них сложно действовать. Надо признать, что сейчас они в очень хорошей форме».

Усиление на следующий сезон

«Мы не говорили об этом во время турнира, но теперь открыты для усилений. Мы всегда стремимся становиться лучше и имеем куда расти».