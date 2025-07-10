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Украина. Первая лига
10 июля 2025, 04:23 | Обновлено 10 июля 2025, 04:36
119
0

Опытный полузащитник попрощался с Ворсклой после 13 лет в клубе

34-летний Александр Скляр покидает полтавскую команду

10 июля 2025, 04:23 | Обновлено 10 июля 2025, 04:36
119
0
Опытный полузащитник попрощался с Ворсклой после 13 лет в клубе
ФК Ворскла. Александр Скляр

34-летний полузащитник «Ворсклы» Александр Скляр сообщил, что покидает полтавскую команду и трогательно попрощался с клубом:

«Спасибо за все, «Ворскла»! 13 лет в клубе, который стал семьей. Хотя я родился в Харькове, но Полтава – это уже мой дом.

Здесь строилась моя семья, и я рос как футболист. Спасибо всему коллективу «Ворсклы», всей большой футбольной семье, всем нашим болельщикам.

Спасибо всем, кто оставался с нами в счастливые и трудные времена. Нашему 12-му игроку – вы лучшие. Третье место, еврокубки, финал Кубка.

Хочу оставить здесь только лучшие моменты. Навсегда в сердце. Не прощаюсь, любимый клуб, а говорю: до встречи. «Ворскла» Полтава, всех обнимаю».

ФОТО. Опытный полузащитник попрощался с Ворсклой после 13 лет в клубе

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Николай Степанов Источник: Instagram
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