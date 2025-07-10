Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации Лиги чемпионов
Виктор Копиевский будет обслуживать игру между Дифферданжем и Дритой
На ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 будет работать украинская судейская бригада.
Ответная игра между люксембургским «Дифферданжем» и косовской «Дритой» (0:1 в первом поединке) состоится 15 июля в 21:00.
Главным арбитром поединка назначен Виктор Копиевский. Ему будут ассистировать линейные судьи Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертым арбитром выступит Дмитрий Панчишин.
За работу системы VAR будут отвечать украинские специалисты Алексей Деревинский и Александр Шандор.
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