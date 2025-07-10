Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 июля 2025, 03:39 | Обновлено 10 июля 2025, 04:13
41
0

Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации Лиги чемпионов

Виктор Копиевский будет обслуживать игру между Дифферданжем и Дритой

10 июля 2025, 03:39 | Обновлено 10 июля 2025, 04:13
41
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации Лиги чемпионов
Виктор Копиевский

На ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 будет работать украинская судейская бригада.

Ответная игра между люксембургским «Дифферданжем» и косовской «Дритой» (0:1 в первом поединке) состоится 15 июля в 21:00.

Главным арбитром поединка назначен Виктор Копиевский. Ему будут ассистировать линейные судьи Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертым арбитром выступит Дмитрий Панчишин.

За работу системы VAR будут отвечать украинские специалисты Алексей Деревинский и Александр Шандор.

По теме:
Первые матчи Q1 ЛЧ. Итоги: Жальгирис близок, чтобы стать соперником Динамо
Дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли в ЛЧ
Квалификация ЛЧ. Лудогорец вырвал победу у белорусов, Стяуа получил перевес
Лига чемпионов Дифферданж Дрита судейские назначения Виктор Копиевский Семен Шлончак Дмитрий Панчишин Алексей Деревинский Александр Шандор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Футбол | 09 июля 2025, 23:59 26
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ

Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче

Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Теннис | 09 июля 2025, 18:59 39
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Футбол | 09.07.2025, 10:12
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн
Футбол | 10.07.2025, 03:43
ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн
ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Футбол | 09.07.2025, 06:00
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 24
Футбол
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
08.07.2025, 21:50 1
Теннис
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем