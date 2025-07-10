ТАЛОВЕРОВ: «Мне тоже интересно, почему Гвардиола подошел именно ко мне»

Украинский защитник Максим Таловеров, новичок английского «Сток Сити», рассказал о встрече с коучем Пепом Гвардиолой после матча, в котором он забил гол за «Плимут» в ворота «Манчестер Сити» в Кубке Англии:

«Почему он подошел именно ко мне? Это еще один незабываемый момент. Мне самому интересно, почему он решил подойти именно ко мне, но ощущения были невероятные.

Я даже не ожидал, и когда увидел, что он идет в мою сторону, чтобы сказать пару слов, был поражен.

Было очень приятно пообщаться с таким профессионалом, как он. Я считаю его одним из лучших, если не лучшим тренером в истории футбола».