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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Мне тоже интересно, почему Гвардиола подошел именно ко мне»
Англия
10 июля 2025, 03:23 | Обновлено 10 июля 2025, 03:58
166
0

ТАЛОВЕРОВ: «Мне тоже интересно, почему Гвардиола подошел именно ко мне»

Украинский защитник недавно перешел из Плимута в Сток Сити

10 июля 2025, 03:23 | Обновлено 10 июля 2025, 03:58
166
0
ТАЛОВЕРОВ: «Мне тоже интересно, почему Гвардиола подошел именно ко мне»
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров, новичок английского «Сток Сити», рассказал о встрече с коучем Пепом Гвардиолой после матча, в котором он забил гол за «Плимут» в ворота «Манчестер Сити» в Кубке Англии:

«Почему он подошел именно ко мне? Это еще один незабываемый момент. Мне самому интересно, почему он решил подойти именно ко мне, но ощущения были невероятные.

Я даже не ожидал, и когда увидел, что он идет в мою сторону, чтобы сказать пару слов, был поражен.

Было очень приятно пообщаться с таким профессионалом, как он. Я считаю его одним из лучших, если не лучшим тренером в истории футбола».

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Плимут Манчестер Сити Кубок Англии по футболу Сток Сити Пеп Гвардиола
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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