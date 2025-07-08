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  4. «Смеялись». Таловеров рассказал, о чем говорил с Холандом
Англия
08 июля 2025, 11:40 |
741
0

«Смеялись». Таловеров рассказал, о чем говорил с Холандом

Украинский защитник «Сток Сити» вспомнил противостояние с нападающим «Ман Сити»

08 июля 2025, 11:40 |
741
0
«Смеялись». Таловеров рассказал, о чем говорил с Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центральный защитник «Сток Сити» Максим Таловеров вспомнил противостояние с норвежским нападающим «Ман Сити» Эрлингом Холандом.

‒ Матч против «Ман Сити» вы хоть и проиграли, но многие писали, что ты закрыл Холанда. Согласен с этим?

‒ Не мне судить. Насколько я помню, он играл около получаса. Во-вторых, он один центральный нападающий, а нас было трое центральных защитников, поэтому, думаю, некорректно говорить, что именно я его закрыл. Он не забил гол, хотя имел шанс. Это самое главное для нас: для защиты и вратаря. Это точно самый сильный нападающий, против которого я играл. Я думаю, он самый сильный вообще на данный момент в футболе.

‒ Слышал, что он неприятный игрок, который может применять на поле какие-то запрещенные приемы, правда?

‒ Он очень сильный футболист, который классно использует свои данные, у него есть определенное чутье, где будет мяч, куда нужно бежать, и он очень силен физически. Я не знаю, неприятный он или нет. Мы с ним немного общались на поле, смеялись, говорили, что у нас похожие прически. У меня о нем классное впечатление, никакого негатива.

Ранее Максим Таловеров отреагировал на гибель Диогу Жоты.

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Максим Таловеров Сток Сити Плимут Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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