ПСЖ продлит контракт с испанским полузащитником

29-летний испанский полузащитник ПСЖ Фабиан Руис продлит контракт с клубом.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что Руис подпишет новый контракт с французским клубом до 2029 года.

Фабиан Руис присоединился к ПСЖ в 2022 году, когда перешел из «Наполи». С тех пор испанец стал одним из лидеров команды.

За ПСЖ он сыграл 132 матча, в которых забил 14 мячей. Также на счету Руиса 21 голевая передача.

Напомним, что Фабиан Руис стал лучшим игроком полуфинального матча Клубного чемпионата мира ПСЖ – «Реал» Мадрид.