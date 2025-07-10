ПСЖ продлит контракт с испанским полузащитником
Фабиан Руис останется игроком французского клуба до 2029 года
29-летний испанский полузащитник ПСЖ Фабиан Руис продлит контракт с клубом.
Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.
Известно, что Руис подпишет новый контракт с французским клубом до 2029 года.
Фабиан Руис присоединился к ПСЖ в 2022 году, когда перешел из «Наполи». С тех пор испанец стал одним из лидеров команды.
За ПСЖ он сыграл 132 матча, в которых забил 14 мячей. Также на счету Руиса 21 голевая передача.
Напомним, что Фабиан Руис стал лучшим игроком полуфинального матча Клубного чемпионата мира ПСЖ – «Реал» Мадрид.
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