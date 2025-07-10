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Франция
10 июля 2025, 04:45 | Обновлено 10 июля 2025, 04:47
54
0

ПСЖ продлит контракт с испанским полузащитником

Фабиан Руис останется игроком французского клуба до 2029 года

10 июля 2025, 04:45 | Обновлено 10 июля 2025, 04:47
54
0
ПСЖ продлит контракт с испанским полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский полузащитник ПСЖ Фабиан Руис продлит контракт с клубом.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что Руис подпишет новый контракт с французским клубом до 2029 года.

Фабиан Руис присоединился к ПСЖ в 2022 году, когда перешел из «Наполи». С тех пор испанец стал одним из лидеров команды.

За ПСЖ он сыграл 132 матча, в которых забил 14 мячей. Также на счету Руиса 21 голевая передача.

Напомним, что Фабиан Руис стал лучшим игроком полуфинального матча Клубного чемпионата мира ПСЖ – «Реал» Мадрид.

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ПСЖ Фабиан Руис чемпионат Франции по футболу продление контракта Лига 1 (Франция) Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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