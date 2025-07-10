Звездный итальянец согласовал условия контракта с Болоньей

35-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле согласовал личные условия контракта с «Болоньей».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, Иммобиле уже прошел в клубе медобследование, и о его переходе будет официально объявлено до конца этой недели.

Известно, что форвард подпишет контракт по системе 1+1, а это означает, что после завершения сезона у Чиро Иммобиле будет опция продлить контракт еще на один год.

Прошлый сезон Иммобиле провел в турецком «Бешикташе», за который сыграл 41 матч и забил 19 мячей.

Последним итальянским клубом форварда был «Лацио», где он играл в течение 8 сезонов.

Ранее переход Иммобиле в «Болонью» подтвердил Фабрицио Романо.