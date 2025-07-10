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Италия
10 июля 2025, 03:28 | Обновлено 10 июля 2025, 03:30
118
0

Звездный итальянец согласовал условия контракта с Болоньей

Чиро Иммобиле вернется в Серию А

10 июля 2025, 03:28 | Обновлено 10 июля 2025, 03:30
118
0
Звездный итальянец согласовал условия контракта с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле согласовал личные условия контракта с «Болоньей».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, Иммобиле уже прошел в клубе медобследование, и о его переходе будет официально объявлено до конца этой недели.

Известно, что форвард подпишет контракт по системе 1+1, а это означает, что после завершения сезона у Чиро Иммобиле будет опция продлить контракт еще на один год.

Прошлый сезон Иммобиле провел в турецком «Бешикташе», за который сыграл 41 матч и забил 19 мячей.

Последним итальянским клубом форварда был «Лацио», где он играл в течение 8 сезонов.

Ранее переход Иммобиле в «Болонью» подтвердил Фабрицио Романо.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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