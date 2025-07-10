Звездный итальянец согласовал условия контракта с Болоньей
Чиро Иммобиле вернется в Серию А
35-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле согласовал личные условия контракта с «Болоньей».
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, Иммобиле уже прошел в клубе медобследование, и о его переходе будет официально объявлено до конца этой недели.
Известно, что форвард подпишет контракт по системе 1+1, а это означает, что после завершения сезона у Чиро Иммобиле будет опция продлить контракт еще на один год.
Прошлый сезон Иммобиле провел в турецком «Бешикташе», за который сыграл 41 матч и забил 19 мячей.
Последним итальянским клубом форварда был «Лацио», где он играл в течение 8 сезонов.
Ранее переход Иммобиле в «Болонью» подтвердил Фабрицио Романо.
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