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  4. Легенда Реала назвал виновного в разгромном поражении от ПСЖ
Испания
11 июля 2025, 04:15 |
293
0

Легенда Реала назвал виновного в разгромном поражении от ПСЖ

Гути – об игре Антонио Рюдигера

11 июля 2025, 04:15 |
293
0
Легенда Реала назвал виновного в разгромном поражении от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легенда Реала Гути после завершения поединка остался недоволен игрой центрбека Антонио Рюдигера в этом матче.

«Ему не хватает уверенности. Недостаток уверенности – это ошибка. Мы плохо защищались», – сказал Гути.

Рюдигер допустил ужасную ошибку в начале матча, из-за которой мадридцы пропустили второй гол.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Антонио Рюдигер Гути
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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