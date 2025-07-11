Легенда Реала назвал виновного в разгромном поражении от ПСЖ

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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Легенда Реала Гути после завершения поединка остался недоволен игрой центрбека Антонио Рюдигера в этом матче.

«Ему не хватает уверенности. Недостаток уверенности – это ошибка. Мы плохо защищались», – сказал Гути.

Рюдигер допустил ужасную ошибку в начале матча, из-за которой мадридцы пропустили второй гол.