Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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По информации испанских СМИ, по результатам КЧМ-2025 мадридский клуб покинут три именитых игрока.

Хаби Алонсо не рассчитывает на Давида Алабу и Родриго. Кроме того, из-за высококлассной игры Гонсало Гарсии, «Реал» покинет и нападающий Эндрик, но в этой ситуации ожидается только уход на правах аренды.

Отмечается, что кроме продаж, «Реал» планирует также и входящие трансферы.