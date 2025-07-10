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Испания
10 июля 2025, 07:03 |
3004
0

Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам

Клуб покинут Алаба, Эндрик и Родриго

10 июля 2025, 07:03 |
3004
0
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации испанских СМИ, по результатам КЧМ-2025 мадридский клуб покинут три именитых игрока.

Хаби Алонсо не рассчитывает на Давида Алабу и Родриго. Кроме того, из-за высококлассной игры Гонсало Гарсии, «Реал» покинет и нападающий Эндрик, но в этой ситуации ожидается только уход на правах аренды.

Отмечается, что кроме продаж, «Реал» планирует также и входящие трансферы.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Давид Алаба Эндрик Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: Superdeporte
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