Олег ЛУЖНЫЙ: «Все зависит от характера и мозгов Таловерова»

В профессиональной карьере игрока сборной Украины Максима Таловерова произошел новый поворот. Из клуба «Плимут», который вылетел из Чемпионшипа, он перешел в «Сток Сити», другой английский клуб.

Мнением о перспективах украинского легионера со Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный, который не один год отыграл на Британских островах – в английских «Арсенале» и «Вулверхэмптоне»:

– Понятно, что для этого футболиста это шаг вперед. «Сток Сити» – это другой уровень, так что там будет трудно. Однако важно, как Таловеров себя чувствует. Он в последнее время немного прибавил, так что посмотрим, как у него пойдет в новом клубе – как он сыграет, как адаптируется в коллективе. От этого очень многое зависит.

– На новом уровне поначалу любому новичку может быть сложно. Но все же как оцениваете перспективы Таловерова?

– Потенциал у него есть, а все остальное зависит от ряда факторов, о которых я уже сказал – как он себя проявит в коллективе и как коллектив его примет. А еще – как пойдет у него игра. Играть может кто угодно, но все зависит от характера, мастерства и мозгов. Я бы даже сказал, что мозги – это номер один.

Желаю Таловерову успехов в Сток Сити!