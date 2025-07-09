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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Все зависит от характера и мозгов Таловерова»
Англия
09 июля 2025, 23:12 | Обновлено 09 июля 2025, 23:33
762
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Все зависит от характера и мозгов Таловерова»

По мнению эксперта, английский клуб Сток Сити для украинца – шаг вперед

09 июля 2025, 23:12 | Обновлено 09 июля 2025, 23:33
762
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Все зависит от характера и мозгов Таловерова»
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

В профессиональной карьере игрока сборной Украины Максима Таловерова произошел новый поворот. Из клуба «Плимут», который вылетел из Чемпионшипа, он перешел в «Сток Сити», другой английский клуб.

Мнением о перспективах украинского легионера со Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный, который не один год отыграл на Британских островах – в английских «Арсенале» и «Вулверхэмптоне»:

– Понятно, что для этого футболиста это шаг вперед. «Сток Сити» – это другой уровень, так что там будет трудно. Однако важно, как Таловеров себя чувствует. Он в последнее время немного прибавил, так что посмотрим, как у него пойдет в новом клубе – как он сыграет, как адаптируется в коллективе. От этого очень многое зависит.

– На новом уровне поначалу любому новичку может быть сложно. Но все же как оцениваете перспективы Таловерова?

– Потенциал у него есть, а все остальное зависит от ряда факторов, о которых я уже сказал – как он себя проявит в коллективе и как коллектив его примет. А еще – как пойдет у него игра. Играть может кто угодно, но все зависит от характера, мастерства и мозгов. Я бы даже сказал, что мозги – это номер один.

Желаю Таловерову успехов в Сток Сити!

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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