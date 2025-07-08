«Он нашел свой чемпионат». Эксперт оценил трансфер игрока сборной Украины

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua оценил перспективы украинского центрального защитника Максима Таловерова в его новой команде – «Сток Сити» из английского Чемпионшипа.

«Прежде всего, следует сказать, что Таловеров нашел свой чемпионат, подходящий для его игрового стиля. Ведь в Чемпионшипе меньше контроля мяча, зато больше борьбы. Максим чаще воспринимается как разрушитель, хотя в последнее время стал действовать разнообразнее. Его «козыри» – неуступчивость в единоборствах, умелая игра на «втором этаже». Эти качества особенно ценятся в Англии. Важно, что Таловеров горит желанием совершенствоваться. Согласен, у него невысокая стартовая скорость, но благодаря правильному выбору позиции, предсказанию ходов соперника удается минимизировать это отставание.

Пока Максим многими воспринимается как футбольный пилигрим, часто меняйщий команды. Однако, по-моему, он может задержаться в «Сток Сити», стать одним из лидеров, для этого у него есть все задатки, а уже потом сделать очередной шаг вперед. Что мне нравится в Таловерове, так это его уверенность в своих силах, что помогает не подводить в ключевые моменты на клубном уровне и в сборной Украины.

Может ли он укрепиться в главной команде страны? Все зависит от него, насколько квалифицированно он будет работать над устранением недостатков. Только времени на раскачку нет, потому что более молодые конкуренты уже дышат в спину, в частности, динамовец Тарас Михавко. Вот почему новый сезон может стать для 25-летнего Таловерова – определяющим».