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  4. «Он нашел свой чемпионат». Эксперт оценил трансфер игрока сборной Украины
Англия
08 июля 2025, 21:06 |
1786
0

«Он нашел свой чемпионат». Эксперт оценил трансфер игрока сборной Украины

Федорчук считает, что Таловерову подходит Англия

08 июля 2025, 21:06 |
1786
0
«Он нашел свой чемпионат». Эксперт оценил трансфер игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua оценил перспективы украинского центрального защитника Максима Таловерова в его новой команде – «Сток Сити» из английского Чемпионшипа.

«Прежде всего, следует сказать, что Таловеров нашел свой чемпионат, подходящий для его игрового стиля. Ведь в Чемпионшипе меньше контроля мяча, зато больше борьбы. Максим чаще воспринимается как разрушитель, хотя в последнее время стал действовать разнообразнее. Его «козыри» – неуступчивость в единоборствах, умелая игра на «втором этаже». Эти качества особенно ценятся в Англии. Важно, что Таловеров горит желанием совершенствоваться. Согласен, у него невысокая стартовая скорость, но благодаря правильному выбору позиции, предсказанию ходов соперника удается минимизировать это отставание.

Пока Максим многими воспринимается как футбольный пилигрим, часто меняйщий команды. Однако, по-моему, он может задержаться в «Сток Сити», стать одним из лидеров, для этого у него есть все задатки, а уже потом сделать очередной шаг вперед. Что мне нравится в Таловерове, так это его уверенность в своих силах, что помогает не подводить в ключевые моменты на клубном уровне и в сборной Украины.

Может ли он укрепиться в главной команде страны? Все зависит от него, насколько квалифицированно он будет работать над устранением недостатков. Только времени на раскачку нет, потому что более молодые конкуренты уже дышат в спину, в частности, динамовец Тарас Михавко. Вот почему новый сезон может стать для 25-летнего Таловерова – определяющим».

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Максим Коваленко Sport.ua
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