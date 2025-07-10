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  4. Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала от ПСЖ
Испания
10 июля 2025, 07:34 | Обновлено 10 июля 2025, 09:20
5014
5

Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала от ПСЖ

Тренер указал на ошибки центральных защитников

10 июля 2025, 07:34 | Обновлено 10 июля 2025, 09:20
5014
5
Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча тренер мадридцев Хаби Алонсо указал на ошибки Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера, благодаря которым парижане забили два гола в первые десять минут.

«Вы устроили сегодня просто день подарков», – сказал Алонсо.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с Челси.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо Антонио Рюдигер Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 5
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vitaly
Не було Луніна, так би його зробили винним
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+1
Burevestnik
на самому початку гри "привезли" собі 2 голи.
гра зроблена.
а далі все...
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+1
Перець
Рюдігера потрібно продати постійно привозить
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+1
SHN
А с БД подарков не было?
Там тоже надар ли. Особенно Рюдигер 
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
хаби алонсо?
Ответить
-1
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