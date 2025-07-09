Иван ГЕЦКО: «С Тураном Шахтер пока выглядит неубедительно»
Экс-форвард сборной Украины перед стартом в еврокубках оценил шансы горняков
10 июля в квалификации Лиги Европы донецкий «Шахтер» примет в словенской Любляне финскую команду «Ильвес».
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния:
«На мой взгляд, шансы горняков пройти дальше значительно выше, хотя не стоит относиться к сопернику легкомысленно. И не следует обращать внимание на тот факт, что самый дорогой игрок в составе «Ильвеса» уступает в цене каждому из футболистов «Шахтера».
Все же не стоит забывать, что команда из Тампере сейчас на ходу, ведь чемпионат в Финляндии проводится по схеме «весна–осень», тогда как в Украине пока только идет подготовка к новому сезону.
Необходимо учесть и тот факт, что в «Шахтере» произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. В таких случаях нужно время, чтобы футболисты адаптировались к требованиям нового наставника, его игровым концепциям. Возможно, именно по этой причине «горняки» в последних спаррингах выглядели неубедительно.
И все же уверен, что на официальном уровне футболисты «Шахтера» будут максимально настроены, продемонстрируют свои лучшие качества и в Любляне сделают весомую заявку на общую победу».
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