Иван ГЕЦКО: «С Тураном Шахтер пока выглядит неубедительно»

10 июля в квалификации Лиги Европы донецкий «Шахтер» примет в словенской Любляне финскую команду «Ильвес».

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния:

«На мой взгляд, шансы горняков пройти дальше значительно выше, хотя не стоит относиться к сопернику легкомысленно. И не следует обращать внимание на тот факт, что самый дорогой игрок в составе «Ильвеса» уступает в цене каждому из футболистов «Шахтера».

Все же не стоит забывать, что команда из Тампере сейчас на ходу, ведь чемпионат в Финляндии проводится по схеме «весна–осень», тогда как в Украине пока только идет подготовка к новому сезону.

Необходимо учесть и тот факт, что в «Шахтере» произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. В таких случаях нужно время, чтобы футболисты адаптировались к требованиям нового наставника, его игровым концепциям. Возможно, именно по этой причине «горняки» в последних спаррингах выглядели неубедительно.

И все же уверен, что на официальном уровне футболисты «Шахтера» будут максимально настроены, продемонстрируют свои лучшие качества и в Любляне сделают весомую заявку на общую победу».