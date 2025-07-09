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  4. Иван ГЕЦКО: «С Тураном Шахтер пока выглядит неубедительно»
Лига Европы
09 июля 2025, 22:51 | Обновлено 09 июля 2025, 22:58
600
2

Иван ГЕЦКО: «С Тураном Шахтер пока выглядит неубедительно»

Экс-форвард сборной Украины перед стартом в еврокубках оценил шансы горняков

09 июля 2025, 22:51 | Обновлено 09 июля 2025, 22:58
600
2
Иван ГЕЦКО: «С Тураном Шахтер пока выглядит неубедительно»
ФК Шахтер. Арда Туран

10 июля в квалификации Лиги Европы донецкий «Шахтер» примет в словенской Любляне финскую команду «Ильвес».

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния:

«На мой взгляд, шансы горняков пройти дальше значительно выше, хотя не стоит относиться к сопернику легкомысленно. И не следует обращать внимание на тот факт, что самый дорогой игрок в составе «Ильвеса» уступает в цене каждому из футболистов «Шахтера».

Все же не стоит забывать, что команда из Тампере сейчас на ходу, ведь чемпионат в Финляндии проводится по схеме «весна–осень», тогда как в Украине пока только идет подготовка к новому сезону.

Необходимо учесть и тот факт, что в «Шахтере» произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. В таких случаях нужно время, чтобы футболисты адаптировались к требованиям нового наставника, его игровым концепциям. Возможно, именно по этой причине «горняки» в последних спаррингах выглядели неубедительно.

И все же уверен, что на официальном уровне футболисты «Шахтера» будут максимально настроены, продемонстрируют свои лучшие качества и в Любляне сделают весомую заявку на общую победу».

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Иван Гецко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Та усі наші чотири представники у єврокубках виглядають так, що хочеться залізти у помиральну яму
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0
Wlad West
Ну, да, Финляндия южнее.
Ответить
-1
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