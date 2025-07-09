Интер может перехватить трансферную цель Турана. Придется дать почти 30 млн

Миланский «Интер» обратился к турецкому «Галатасараю» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Барыша Йылмаза.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не хочет отпускать игрока, однако клуб готов договориться о переходе, если сумма предложения будет составлять 30 или более миллионов евро.

Вероятно, что стороны обсудят вариант обмена, поскольку «Галатасарай» до сих пор охотится на двух игроков «Интера» – Янна Зоммера и Хакана Чалханоглу.

За турецкий клуб Барыш отыграл 156 матчей, в которых нападающему удалось оформить 20 ассистов и забить 25 мячей.

Напомним, что донецкий «Шахтер» рассматривал вариант подписания Йылмаза, поскольку новый тренер «горняков» Арда Туран отнес игрока в список пожеланий.