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Италия
09 июля 2025, 21:06 | Обновлено 09 июля 2025, 21:09
435
1

Интер может перехватить трансферную цель Турана. Придется дать почти 30 млн

«Змеи» вышли на контакт с «Галатасараем» по Баришу Йылмазу

09 июля 2025, 21:06 | Обновлено 09 июля 2025, 21:09
435
1
Интер может перехватить трансферную цель Турана. Придется дать почти 30 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Барыш Йылмаз

Миланский «Интер» обратился к турецкому «Галатасараю» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Барыша Йылмаза.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не хочет отпускать игрока, однако клуб готов договориться о переходе, если сумма предложения будет составлять 30 или более миллионов евро.

Вероятно, что стороны обсудят вариант обмена, поскольку «Галатасарай» до сих пор охотится на двух игроков «Интера» – Янна Зоммера и Хакана Чалханоглу.

За турецкий клуб Барыш отыграл 156 матчей, в которых нападающему удалось оформить 20 ассистов и забить 25 мячей.

Напомним, что донецкий «Шахтер» рассматривал вариант подписания Йылмаза, поскольку новый тренер «горняков» Арда Туран отнес игрока в список пожеланий.

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Барыш Йылмаз Галатасарай Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Fanatik
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Saar
Пфф...Без шансів для Шахтаря.
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