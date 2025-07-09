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  4. Янник Синнер – Бен Шелтон. И травма локтя не помешала. Видеообзор матча
Уимблдон
09 июля 2025, 21:07 |
116
1

Янник Синнер – Бен Шелтон. И травма локтя не помешала. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

09 июля 2025, 21:07 |
116
1
Янник Синнер – Бен Шелтон. И травма локтя не помешала. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

9 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах переиграл представителя США Бена Шелтона в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 за 2 часа и 21 минуту. Янник добыл шестую викторию подряд над Шелтоном в очных противостояниях.

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В предыдущем поединке против Григора Димитрова Синнер получил травму локтя, но в игре с Шелтоном проблем у него не было.

Следующим соперником Янника будет победитель противостояния Флавио Коболли – Новак Джокович.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10] – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Видеообзор матча

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Янник Синнер Бен Шелтон теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Швидшого видужання, Сіннер!
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