Янник Синнер – Бен Шелтон. И травма локтя не помешала. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025
9 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах переиграл представителя США Бена Шелтона в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.
Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 за 2 часа и 21 минуту. Янник добыл шестую викторию подряд над Шелтоном в очных противостояниях.
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В предыдущем поединке против Григора Димитрова Синнер получил травму локтя, но в игре с Шелтоном проблем у него не было.
Следующим соперником Янника будет победитель противостояния Флавио Коболли – Новак Джокович.
🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала
Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10] – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4
Видеообзор матча
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