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  4. Скандальный игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину. Что дальше?
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 20:15 |
1968
3

Скандальный игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину. Что дальше?

Жерсон Родригеш продолжит карьеру в Португалии

09 июля 2025, 20:15 |
1968
3
Скандальный игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину. Что дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Скандальный нападающий «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш готов остаться в Португалии.

По информации источника, к Родригешу проявляет интерес ряд клубов из Португалии – вероятнее всего, игрок будет снова отдан в аренду. Прошлый сезон футболист провел в португальском AVS. Отмечается, что контракт Родригеша с «Динамо» действует до конца 2025 года.

Родригеш присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в аренде в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.

Ранее форвард был приговорен к условному сроку из-за домашнего насилия, драк, угроз полиции.

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Жерсон Родригеш Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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Комментарии 3
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Bond.v.v.
От читаю новину і кажу Олійник. Бля знову не помилився. . Ну хто ще може таке написати.
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+1
Mark4854590
Та і Динамо він у теперішньому стані та ще і з його характером не дуже то і потрібен.
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0
Lulinnha
И не бухает уже хорошо... 
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-1
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Теннис
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