Скандальный игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину. Что дальше?

Скандальный нападающий «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш готов остаться в Португалии.

По информации источника, к Родригешу проявляет интерес ряд клубов из Португалии – вероятнее всего, игрок будет снова отдан в аренду. Прошлый сезон футболист провел в португальском AVS. Отмечается, что контракт Родригеша с «Динамо» действует до конца 2025 года.

Родригеш присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в аренде в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.

Ранее форвард был приговорен к условному сроку из-за домашнего насилия, драк, угроз полиции.