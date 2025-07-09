Скандальный игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину. Что дальше?
Жерсон Родригеш продолжит карьеру в Португалии
Скандальный нападающий «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш готов остаться в Португалии.
По информации источника, к Родригешу проявляет интерес ряд клубов из Португалии – вероятнее всего, игрок будет снова отдан в аренду. Прошлый сезон футболист провел в португальском AVS. Отмечается, что контракт Родригеша с «Динамо» действует до конца 2025 года.
Родригеш присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в аренде в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.
Ранее форвард был приговорен к условному сроку из-за домашнего насилия, драк, угроз полиции.
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