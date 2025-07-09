Украинский вратарь нашел себе новый клуб. Его коучем будет легенда Динамо
Артем Одинцов продолжит карьеру в Узбекистане
24-летний украинский вратарь Артем Одинцов нашел себе новый клуб.
По информации издания Sports24.uz, украинский вратарь близок к переходу в узбекский клуб «Андыжан».
Одинцов ростом 195 см родился в 2000 году в Донецкой области. Провел большую часть своей карьеры в Венгрии, последним клубом Одинцова был «Дьёшдьор». Его контракт с этой командой закончился 1 июля и с этого времени он находится в статусе свободного агента.
Следует отметить, что «Андижаном» в настоящее время руководит Максим Шацких, который работает в клубе с мая 2025 года. В этом году команда будет участвовать в турнире ACL-2.
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