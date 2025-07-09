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09 июля 2025, 19:25 | Обновлено 09 июля 2025, 19:57
739
0

Украинский вратарь нашел себе новый клуб. Его коучем будет легенда Динамо

Артем Одинцов продолжит карьеру в Узбекистане

09 июля 2025, 19:25 | Обновлено 09 июля 2025, 19:57
739
0
Украинский вратарь нашел себе новый клуб. Его коучем будет легенда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Одинцов

24-летний украинский вратарь Артем Одинцов нашел себе новый клуб.

По информации издания Sports24.uz, украинский вратарь близок к переходу в узбекский клуб «Андыжан».

Одинцов ростом 195 см родился в 2000 году в Донецкой области. Провел большую часть своей карьеры в Венгрии, последним клубом Одинцова был «Дьёшдьор». Его контракт с этой командой закончился 1 июля и с этого времени он находится в статусе свободного агента.

Следует отметить, что «Андижаном» в настоящее время руководит Максим Шацких, который работает в клубе с мая 2025 года. В этом году команда будет участвовать в турнире ACL-2.

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Артем Одинцов Андижан Максим Шацких чемпионат Узбекистана по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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