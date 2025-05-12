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12 мая 2025, 11:49 | Обновлено 12 мая 2025, 12:13
1727
0

Легенда Динамо возглавит другой клуб. Это победитель национального Кубка

Максим Шацких станет новым главным тренером узбекского «Андижана»

12 мая 2025, 11:49 | Обновлено 12 мая 2025, 12:13
1727
0
Легенда Динамо возглавит другой клуб. Это победитель национального Кубка
1927.kiev.ua. Максим Шацких

Легендарный узбекский экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких возглавит узбекский «Андижан», сообщает издание Динамомания.

С декабря 2024 года Максим Шацких занимает должность спортивного координатора «Пахтакора», который также выступает в чемпионате Узбекистана.

«Андижан» в 2024 году выиграл первый в своей истории Кубок Узбекистана, что дает ему право сыграть в Лиге чемпионов 2 – азиатском аналоге Лиги Европы.

Максим Шацких является не только легендой киевского «Динамо», но и всей УПЛ в целом. Именно ему принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате – 124.

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Максим Шацких Андижан чемпионат Узбекистана по футболу Динамо Киев назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Динамомания
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