Легенда Динамо возглавит другой клуб. Это победитель национального Кубка
Максим Шацких станет новым главным тренером узбекского «Андижана»
Легендарный узбекский экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких возглавит узбекский «Андижан», сообщает издание Динамомания.
С декабря 2024 года Максим Шацких занимает должность спортивного координатора «Пахтакора», который также выступает в чемпионате Узбекистана.
«Андижан» в 2024 году выиграл первый в своей истории Кубок Узбекистана, что дает ему право сыграть в Лиге чемпионов 2 – азиатском аналоге Лиги Европы.
Максим Шацких является не только легендой киевского «Динамо», но и всей УПЛ в целом. Именно ему принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате – 124.
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