Легенда Динамо возглавит другой клуб. Это победитель национального Кубка

Легендарный узбекский экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких возглавит узбекский «Андижан», сообщает издание Динамомания.

С декабря 2024 года Максим Шацких занимает должность спортивного координатора «Пахтакора», который также выступает в чемпионате Узбекистана.

«Андижан» в 2024 году выиграл первый в своей истории Кубок Узбекистана, что дает ему право сыграть в Лиге чемпионов 2 – азиатском аналоге Лиги Европы.

Максим Шацких является не только легендой киевского «Динамо», но и всей УПЛ в целом. Именно ему принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате – 124.