Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025
9 июля швейцарская теннисистка и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич переиграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале Уимблдона-2025.
Бенчич одержала победу на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) за 2 часа и 10 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.
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Белинда впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира. Далее она встретится с полькой Игой Свентек.
🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала
🏳️ Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), 6:7 (2:6)
Видеообзор матча
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