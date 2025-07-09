Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча

9 июля швейцарская теннисистка и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич переиграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Бенчич одержала победу на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) за 2 часа и 10 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Белинда впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира. Далее она встретится с полькой Игой Свентек.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

🏳️ Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), 6:7 (2:6)

Видеообзор матча