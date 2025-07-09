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  4. Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча
Уимблдон
09 июля 2025, 19:12 |
165
1

Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

09 июля 2025, 19:12 |
165
1
Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

9 июля швейцарская теннисистка и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич переиграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Бенчич одержала победу на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) за 2 часа и 10 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Белинда впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира. Далее она встретится с полькой Игой Свентек.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

🏳️ Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), 6:7 (2:6)

Видеообзор матча

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Белинда Бенчич Мирра Андреева теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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поліський їжак
Великолепная игра Белинды. У Андреевой за год большой прогресс в игре, на всех покрытиях. Занадто даже для "дарования". 
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