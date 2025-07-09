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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 22:49 | Обновлено 09 июля 2025, 22:52
482
0

Известна судьба 2 украинских игроков Динамо, которые не нужны Шовковскому

Царенко и Дячук будут играть за «Лехию»

09 июля 2025, 22:49 | Обновлено 09 июля 2025, 22:52
482
0
Известна судьба 2 украинских игроков Динамо, которые не нужны Шовковскому
ФК Динамо. Максим Дячук

Киевское «Динамо» приняло решение о судьбе двух воспитанников, на которых не рассчитывает главный тренер клуба Александр Шовковский.

По информации источника, 21-летний футболист Максим Дячук завершит свой переход в польскую «Лехию» из Гданьска, где проведет следующий сезон на правах аренды.

Такая же судьба ожидает и хавбека Антон Царенко – его аренда продлена «Лехией» на один год.

Ранее сообщалось, что грузинский вингер киевского «Динамо» Георги Цитаишвили проведет следующий сезон на правах аренды в клубе «Метц».

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Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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