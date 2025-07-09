Вингер Динамо продолжит карьеру в топ-чемпионате. Соглашение достигнуто
Георгий Цитаишвили ближайший год будет выступать за «Метц»
Грузинский вингер киевского «Динамо» Георги Цитаишвили проведет следующий сезон на правах аренды в «Метце», сообщает Geo Team.
По информации источника, 24-летний футболист достиг соглашения с французским клубом. 10 июля он отправится в Францию, где пройдет мед.осмотр и подпишет контракт. Формат сделки – аренда на 1 год.
Прошедший сезон Георги Цитаишвили провел на правах аренды в испанской «Гранаде». За 36 матчей в Сегунде он забил 7 голов и отдал 4 голевые.
«Метц» следующий сезон проведет в Лиге 1.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Динамо Киев» опубликовал заявление о своей карьере.
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