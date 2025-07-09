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  4. «Время прощаться». Вингер Динамо Киев опубликовал заявление о своей карьере
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 15:11 |
690
0

«Время прощаться». Вингер Динамо Киев опубликовал заявление о своей карьере

Георгий Цитаишвили попрощался с испанской «Гранадой», где играл на правах аренды

09 июля 2025, 15:11 |
690
0
«Время прощаться». Вингер Динамо Киев опубликовал заявление о своей карьере
Instagram. Георгий Цитаишвили

Вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили опубликовал в социальных сетях заявление о своей карьере – 24-летний грузин попрощался с испанской «Гранадой», в составе которой провел сезон 2024/25 на правах аренды:

«После невероятного года с «Гранадой» пора прощаться. Я хочу выразить глубокую благодарность всем в клубе – тренерскому штабу, игрокам, руководству и всему персоналу, кто за кулисами – за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома.

Спасибо за доверие, поддержку и веру в меня. Было очень приятно носить эту форму и отдавать все за эту эмблему на поле и вне его. Болельщикам спасибо за вашу непреклонную поддержку, страсть и энергию в течение сезона – как в хорошие моменты, так и в трудные. Ваша любовь к клубу – это что-то действительно особенное, и я чувствовал ее каждый раз, когда ступал на поле.

Я оставляю с собой удивительные воспоминания, отличную дружбу и радость от того, что был частью команды, где меня действительно ценят, как игрока, так и человека. Желаю клубу всех успехов, которых он заслуживает.

Спасибо, «Гранада». Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце», – написал Цитаишвили.

В сезоне 2024/25 вингер провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость Цитаишвили составляет 1,5 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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