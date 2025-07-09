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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 17:34 | Обновлено 09 июля 2025, 17:37
198
0

Два игрока Оболони попали на больничный

Грисьо и Мороз пока вне игры

09 июля 2025, 17:34 | Обновлено 09 июля 2025, 17:37
198
0
Два игрока Оболони попали на больничный
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, в двух первых спаррингах «Оболони» при подготовке к новому сезону не принял участия правый защитник Максим Грисьо. По имеющейся информации, он повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольным поединком с ЛНЗ и выбыл до середины августа.

В лазарете киевского клуба также находится универсал Тарас Мороз, который травмировал ахилл и вернется в строй уже при подготовке ко второй части сезона.

11 июля «пивовары» проведут очередной спарринг в межсезонье – с тернопольской «Нивой».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» намерена усилить состав бывшими игроками киевского «Динамо».

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Оболонь Киев Максим Грисьо Тарас Мороз Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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