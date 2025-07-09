Два игрока Оболони попали на больничный

Как стало известно Sport.ua, в двух первых спаррингах «Оболони» при подготовке к новому сезону не принял участия правый защитник Максим Грисьо. По имеющейся информации, он повредил икроножную мышцу на разминке перед контрольным поединком с ЛНЗ и выбыл до середины августа.

В лазарете киевского клуба также находится универсал Тарас Мороз, который травмировал ахилл и вернется в строй уже при подготовке ко второй части сезона.

11 июля «пивовары» проведут очередной спарринг в межсезонье – с тернопольской «Нивой».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» намерена усилить состав бывшими игроками киевского «Динамо».