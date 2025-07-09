Львовский «Рух» продолжает подготовку у новому сезону. Команда провела контрольный матч с одесским «Черноморцем» и одержала победу со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор единственного забитого мяча Константин Квас.

«Мы сыграли хороший спарринг против сильной команды. «Рух» превосходил «Черноморец» по игре и нам удалось реализовать один из своих моментов. Конечно, трудно играть, работая под серьезными нагрузками в тренировочном процессе, но мы делаем это для того, чтобы потом в официальных матчах демонстрировать качественную игру и добиваться нужного для нас результата.

Очень рад, что сумел помочь команде победить. Хочу посвятить этот забитый мяч главному тренеру – Ивану Федыку, который сегодня отмечает свой день рождения. В целом быстрый гол важен, потому что он придает уверенности всему коллективу и позволяет контролировать игру. Я понимаю, что сейчас у меня есть шанс проявить себя в первой команде и сделаю для этого все возможное.

Сейчас мы делаем большой акцент на физической подготовке. Но команда не забывает и об игре с мячом, тактико-технических действиях. Завтра мы сыграем спарринг с «Эпицентром». У нас есть все условия для качественного восстановления и достаточно игроков, чтобы провести ротацию составов. Сборы и нужны для того, чтобы набрать хорошую форму и наиграть игровые связи», – сказал Константин Квас.