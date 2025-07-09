Рамик ГАДЖИЕВ: «Сейчас мы налаживаем командную игру»

«Металлист 1925» продолжает подготовку к сезону. Команда находится в Австрии и проводит контрольные матчи. В предыдущем спарринге «Металлист 1925» со счетом 5:4 обыграл азербайджанский «Карабах». Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев.

– Был ли для тебя особенным спарринг против «Карабаха»?

– Когда я узнал список соперников на сборе, мне, конечно, было интересно сыграть против «Карабаха» – команды из моей малой родины, ведь я родился в Азербайджане. Они играют в Лиге чемпионов, несколько сезонов подряд становятся чемпионами страны. Поэтому было очень интересно сыграть, посмотреть на их уровень, сравнить себя с ним.

– Тебе удалось и забить, и ассистировать. Доволен именно своей игрой?

– Да, я доволен своей игрой. Я стараюсь в каждом матче делать результативные действия. Очень доволен, что именно против такой команды, как «Карабах», я смог это продемонстрировать.

– Матч был в необычном формате – 120 минут, и зрители увидели 9 голов. Как тебе результат матча и в целом командная игра?

– Сейчас сборы, мы налаживаем командную игру. Много теории, тренировок по тактике. Я считаю, что в этой игре мы показывали хорошую командную игру. Что касается большого количества голов – это всегда интересно для зрителей. Был интересный матч, думаю, все получили удовольствие.

– Сборы уже в полном разгаре. Это всегда непросто для футболистов. На какой стадии подготовка у вас? Стало ли легче физически и морально? Какие ощущения?

– Мы сейчас на такой стадии сборов, что завершаем первый этап. Физические ощущения тяжелые, потому что было много занятий. Ежедневно по две тренировки, тренажерный зал — мы под большими нагрузками. Это нормально для сборов, чтобы подготовиться к сезону и быть в оптимальной физической форме. Сейчас будет несколько выходных дней, поэтому физическое состояние немного улучшится. Будем готовы ко второму тренировочному сбору и в итоге будем в хорошей форме.

– Команда готовится под руководством нового тренера Младена Бартуловича. Уже удается футболистам усваивать его требования?

– Да, у нас новый тренер. Он с первого дня доносит нам видение своего футбола, требования. Мы это ежедневно совершенствуем на тренировках. Уже все футболисты знают, что они должны делать на поле, где должны находиться в зависимости от ситуации.

– Как насчет условий в Австрии? Есть ли все необходимое для качественной подготовки? Есть ли здесь что-то, что удивило тебя?

– Что касается Австрии – здесь все есть. Условия очень хорошие, чтобы базироваться и готовиться к сезону. Здесь очень красиво, вокруг горы. Даже когда тренируешься, тебе тяжело, но смотришь на эти пейзажи – и становится легче, получаешь удовольствие от этой красоты. В общем, здесь есть все необходимое: тренажерный зал, отличные поля, все для восстановления – прекрасные условия для подготовки.

– У «Металлиста 1925» очень интересные соперники – уровня Лиги чемпионов и чемпионата мира. Как тебе играть против таких спарринг-партнеров? Кого из тех, против кого приходилось или придется еще играть, можешь выделить?

– Я считаю, что у нас каждый соперник очень интересный. Например, впереди нас ждут три команды из Германии. Я считаю, что со всеми будет интересно играть. Конечно, против менхенгладбасской «Боруссии» будет интереснее всего – больше всего хочется сыграть именно против «Боруссии», потому что это команда из Бундеслиги. Поэтому очень интересно сравнить свои силы с ними.