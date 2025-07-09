Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекоммые

Вот, бывает, смотришь футбольный матч, а там футболист как заведенный играет: отбирает мячи, разгоняет атаки, создает моменты для себя и партнеров... И как тут его не сравнить, например, с пчелой-труженицей? Никаких шансов избежать такого сравнения. Потому что, на самом деле, мир насекомых и футбольный не такие уж и разные. В обоих очень жестокие «правила игры»: одна неудача может стоить тебе всего. В обоих есть место для творчества: кто-то строит изысканные тактические планы на игру, а кто-то – муравейники с огромной системой подземных ходов. Но главное: в обоих большое разнообразие футболистов/видов. Каждый имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Поэтому и сравнивать насекомых со спортсменами легко. Это делал еще Мухаммед Али. Этим я и буду заниматься в данном тексте, который имеет немалую ценность. Вот дочитаете его до конца – и сможете во время просмотра поединка с товарищем использовать блестящее сравнение какого-нибудь из топ-футболистов с, например, мухой. Тот посмотрит на вас подозрительно, но поймет, что вы настоящий знаток и видите гораздо больше, чем среднестатистический болельщик... Так завоевывается уважение.

Вирц перешел в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро, так что теперь количество трансферов за 120+ в европейской валюте возросло до девяти. В данном тексте вспомним каждый из них и «наградим» каждого футболиста своим насекомым. Вписал своё имя в историю – будь готов, что тебя будут вспоминать по поводу и без повода. Даже при взгляде на букашку.

Гризманн – пчела (за 120 в «Барселону»)

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Есть ненулевой шанс, что вы еще на этапе вступления, когда писал об этом насекомом, вспомнили именно Антуана. Потому что, возможно, нет лучшего кандидата на эту роль. Гризманн в 2019-м переходил в «Барселону» в качестве потенциального №2 в команде – первого после Месси. Он должен был сиять. Хотя нет, не так: руководство клуба и его фанаты хотели, чтобы Гризманн сиял. Однако Антуан – это про другое. Он не о зрелище, не о славе, не о лидерстве – он о качественной игре в футбол. В своих лучших матчах в карьере Гризманн успевал везде: в обороне, в центре поля, в атаке. Он полезен и без мяча, и с ним. Он может забивать голы, но как минимум не хуже создает моменты для своих партнеров. Он слева, он справа. Он сделает то, что попросит тренер, потому что Гризманн хорошо выполняет свою работу. А быть звездой не является частью этой работы. Трансфер оказался неудачным, потому что Гризманн – пчела, а не какая-то там бабочка.

Азар – цикада (за 120.8 в «Реал»)

До переезда в Испанию были бы другие варианты, но после трансфера – точно нет. Цикада – это о шуме… и все. Цикада стрекочет так, что не услышать ее невозможно. И новости об Азаре, когда он только-только стал игроком «Реала», было так же невозможно игнорировать. Вот ты читаешь о его первой тренировке, вот уже первый комментарий тренера, вот футболист что-то сказал, вот его партнер высказался, вот то, вот это... Когда Азар перешел, мир этой игры остановился, все замолчали. Совсем так же, как иногда бывает в обед. Тихо-тихо. И тут начинает играть свою музыку цикада, петь песни, организовывать оркестр. И все слушают. Возможно, даже не целенаправленно – но где-то на фоне слышат, не могут не слышать. И после такого вступления хотят получить больше. Хотят получить что-то еще, кроме шума. Но, к сожалению, цикада не может дать больше ничего. Как и Азар. Бельгийский футболист только наделал шума. Типичная цикада.

Фернандес – муравей (за 121 в «Челси»)

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В мире насекомых есть 2 топ-работника – это пчела и муравей. И если первая может себе позволить улететь далеко от дома, то вторая – нет. Потому что муравей «привязан» к муравейнику. Не в последнюю очередь потому, что у него нет крыльев. Поэтому единственный муравей среди самых дорогих трансферов в истории – это Энцо в «Челси». Пришел ради того, чтобы трудиться. И делает это, является одним из лучших в центре поля. Пасует, чтобы разогнать атаку. Отбирает, чтобы соперник не забил. Иногда отличается голами сам, чтобы команда победила. Энцо взяли, чтобы он был главным в районе центрального круга. Вместе с ним расцветает и Кайседо, а как следствие этого – и весь «Челси». Мы поем дифирамбы Палмеру, но тот в течение сезона имел 17-матчевый отрезок без голов во всех турнирах. Англичанин нестабилен, а вот аргентинец – да. Потому что это его работа. Он рожден для того, чтобы профессионально «таскать рояль». Обычная муравей выполняет огромный объем работы. Как и Энцо.

Феликс – гусеница (за 127.2 в «Атлетико»)

Гусеница – это будущая бабочка. Возможно. А возможно и нет, если она просто не сумеет дожить до своего волшебного превращения из-за хищников или нехватки пищи. Так вот, Феликс – гусеница. Из-за своих неудач и поисков. Вообще все трансферы за 120+ миллионов более или менее понятны на уровне идеи. Кроме этого. «Атлетико» разглядел в парне что-то такое, чего до сих пор не видим мы. Он может стать бабочкой. Но пока ищет место, где много пищи. Место, где ему не будут угрожать хищники. Место, где можно будет осесть и сплести кокон. Но не находит. Не нашел в Мадриде. Не нашел в Барселоне. Не нашел в Лондоне и Милане. И нигде, кроме столицы Испании, не задерживался надолго. Потому что Феликс хочет играть в футбол и стать бабочкой. Вы когда-нибудь видели, чтобы гусеница не двигалась? Нет, она всегда ползет вперед. За мечтой стать бабочкой. Как и Феликс. Уязвимое насекомое, главная ценность которого – это будущее преображение. На мой взгляд, идеальное сравнение.

Дембеле – муха (за 135 в «Барселону»)

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У меня нет предубеждения в отношении мух. Однако и большой любви к ним – тоже. Потому что они, знаете, всегда «на своей волне». Если комар должен «сотрудничать» с человеком, а таракан живет лучше рядом с ним, то муха сама по себе. Как залетела в комнату, так и вылетит. Ей плевать на всех, она просто живет своей жизнью. Ее движение – резкое и хаотичное, поэтому поймать ее труднее, чем любое другое летающее насекомое. Все описанное мной подходит под характеристику Дембеле. Даже в «ПСЖ», после существенного роста, Усман нередко тянет одеяло на себя. Он не празднует сильнее всех, да что там: он большое количество голов вообще не отмечает, не идет обниматься с партнерами, потому что ему и самому хорошо. Его фишка — это резкость и непредсказуемость движений, действий. Дембеле является амбидекстром, поэтому может с одинаковой вероятностью убрать мяч как под левую, так и под правую ногу — защитникам почти невозможно его «поймать». А еще у него проблемы с дисциплиной, поэтому он легко вляпывается в неприятности. Муха тоже.

Коутиньо – бабочка (за 135 в «Барселону»)

Впервые (и, признаюсь, не в последний раз) немного жульничаю, ведь бабочка и гусеница – одно и то же насекомое. Но, согласитесь, они воспринимаются совершенно разными видами. Так вот, Коутиньо – это, как и Феликс, неудачный трансфер, но он переезжал в Испанию уже после превращения. Он был готовым игроком, «Барселона» платила не за перспективы – а за результат здесь и сейчас. Но футболисту просто не повезло со временем, местом и тренером. В центре поля «Барселоны» на тот момент еще хватало сильных футболистов, а вот на левом фланге атаки опций не было – поэтому креативным исполнителем просто «заткнули» дыру. Филиппе имел один элитный навык – дальние удары. Но его трудно реализовать на фланге. Он мог бы стать самым изысканным элементом игры команды, но в клубе все еще был Месси, поэтому Коутиньо не получил и комфортной роли. Филиппе хотел летать, но обстоятельства были против, а солнце критики сожгло его крылья.

Мбаппе – кузнечик (за 180 в «ПСЖ»)

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Резкость движений. Мбаппе – хороший дриблер, но в большинстве случаев он обыгрывает соперника не за счет финта – благодаря изменению направления движения и широкому шагу. Кузнечик прыгает высоко и далеко – как-то совершенно неестественно для животного такого размера. В детстве больше всего среди насекомых меня удивляли именно кузнечики, ведь они напоминали о своем существовании наиболее ярко. Мбаппе – это о шоу, о зрелище, о масштабе. Он, возможно, вылетит рано из ЛЧ, но оформит хет-трик в ворота «Ман Сити» – и все это запомнят. Может, станет одной из главных причин краха проекта «Реала» – но забьет больше всего голов в сезоне и выиграет за это бомбардирскую награду. Мбаппе – кузнечик, потому что его невозможно игнорировать. И его игрой невозможно не восхищаться. Даже если Килиан не нравится, ты все равно наблюдаешь за его действиями на поле с широко открытыми глазами. В детстве я так же смотрел на кузнечиков.

Неймар – светлячок (за 222 в «ПСЖ»)

Он заметен не всегда. Да чего там скрывать: только ночью, когда становится темно. Но, в отличие от цикад, которые только интригуют своей песней, светлячок выжимает из себя абсолютный максимум – и действительно зажигает. Его видно, а благодаря этому можно рассмотреть и все вокруг. Он делает темную ночь светлее, придает ей смысл. Как Неймар в лучшие свои дни в «ПСЖ». Париж купил его у «Барселоны», чтобы получить большую звезду, а сам бразилец хотел выйти из тени Месси и засиять – и делал это в некоторых поединках. С ним «ПСЖ» не выиграл ЛЧ, но однажды дошел до финала – именно тогда, когда Ней играл в лучший свой футбол в жизни после ухода из «Барселоны». Неймар делал просмотр неинтересных матчей Лиги 1 интересными, потому что генерировал свет в темноте своим дриблингом, финтами, приемами мяча. Вообще, Неймар – это не столько об эффективности, сколько об эффектности и атмосфере. Как по мне, это и есть суть светлячка.

Вирц – таракан/паук (за 125 в «Ливерпуль»)

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Не могу сказать точно, потому что трансфер только состоялся – нет возможности заглянуть в будущее. Говорят, тараканы могут пережить даже ядерную войну. Потому что умеют приспосабливаться к любым условиям, являются своего рода универсальными бойцами. Как и Флориан, который может сыграть чуть ли не на каждой позиции в атаке. И везде останется самим собой. Это прямо план-минимум, а максимум – стать лучшим в Англии. Я вполне могу представить, как Вирц обновит в течение нескольких сезонов рекорд АПЛ по количеству ассистов. Потому что он элитный творец. И здесь я нарушу правила во второй раз, ведь паук технически не является насекомым. Но пусть будет, сделаем исключение ради особенного исполнителя. Паук плетет паутину, и эта задача – абсолютно творческая, ведь сплести красивую и работающую – настоящее искусство. То же самое делает и Вирц на поле – создает. «Плетет» атаку своей команды, а затем, когда жертва полностью потеряла контроль над ситуацией и запуталась в паутине, наносит решающий удар. Поэтому Вирц – паук. Будет им, я верю. А пока – скорее таракан. Тоже неплохо для начала.