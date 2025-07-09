Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекоммые
Другие новости
09 июля 2025, 14:06 | Обновлено 09 июля 2025, 15:18
632
3

Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекоммые

Под раздачу попали Мбаппе, Неймар, Вирц и не только

09 июля 2025, 14:06 | Обновлено 09 июля 2025, 15:18
632
3
Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекоммые
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле

Вот, бывает, смотришь футбольный матч, а там футболист как заведенный играет: отбирает мячи, разгоняет атаки, создает моменты для себя и партнеров... И как тут его не сравнить, например, с пчелой-труженицей? Никаких шансов избежать такого сравнения. Потому что, на самом деле, мир насекомых и футбольный не такие уж и разные. В обоих очень жестокие «правила игры»: одна неудача может стоить тебе всего. В обоих есть место для творчества: кто-то строит изысканные тактические планы на игру, а кто-то – муравейники с огромной системой подземных ходов. Но главное: в обоих большое разнообразие футболистов/видов. Каждый имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Поэтому и сравнивать насекомых со спортсменами легко. Это делал еще Мухаммед Али. Этим я и буду заниматься в данном тексте, который имеет немалую ценность. Вот дочитаете его до конца – и сможете во время просмотра поединка с товарищем использовать блестящее сравнение какого-нибудь из топ-футболистов с, например, мухой. Тот посмотрит на вас подозрительно, но поймет, что вы настоящий знаток и видите гораздо больше, чем среднестатистический болельщик... Так завоевывается уважение.

Вирц перешел в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро, так что теперь количество трансферов за 120+ в европейской валюте возросло до девяти. В данном тексте вспомним каждый из них и «наградим» каждого футболиста своим насекомым. Вписал своё имя в историю – будь готов, что тебя будут вспоминать по поводу и без повода. Даже при взгляде на букашку.

Гризманн – пчела (за 120 в «Барселону»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Есть ненулевой шанс, что вы еще на этапе вступления, когда писал об этом насекомом, вспомнили именно Антуана. Потому что, возможно, нет лучшего кандидата на эту роль. Гризманн в 2019-м переходил в «Барселону» в качестве потенциального №2 в команде – первого после Месси. Он должен был сиять. Хотя нет, не так: руководство клуба и его фанаты хотели, чтобы Гризманн сиял. Однако Антуан – это про другое. Он не о зрелище, не о славе, не о лидерстве – он о качественной игре в футбол. В своих лучших матчах в карьере Гризманн успевал везде: в обороне, в центре поля, в атаке. Он полезен и без мяча, и с ним. Он может забивать голы, но как минимум не хуже создает моменты для своих партнеров. Он слева, он справа. Он сделает то, что попросит тренер, потому что Гризманн хорошо выполняет свою работу. А быть звездой не является частью этой работы. Трансфер оказался неудачным, потому что Гризманн – пчела, а не какая-то там бабочка.

Азар – цикада (за 120.8 в «Реал»)

До переезда в Испанию были бы другие варианты, но после трансфера – точно нет. Цикада – это о шуме… и все. Цикада стрекочет так, что не услышать ее невозможно. И новости об Азаре, когда он только-только стал игроком «Реала», было так же невозможно игнорировать. Вот ты читаешь о его первой тренировке, вот уже первый комментарий тренера, вот футболист что-то сказал, вот его партнер высказался, вот то, вот это... Когда Азар перешел, мир этой игры остановился, все замолчали. Совсем так же, как иногда бывает в обед. Тихо-тихо. И тут начинает играть свою музыку цикада, петь песни, организовывать оркестр. И все слушают. Возможно, даже не целенаправленно – но где-то на фоне слышат, не могут не слышать. И после такого вступления хотят получить больше. Хотят получить что-то еще, кроме шума. Но, к сожалению, цикада не может дать больше ничего. Как и Азар. Бельгийский футболист только наделал шума. Типичная цикада.

Фернандес – муравей (за 121 в «Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine

В мире насекомых есть 2 топ-работника – это пчела и муравей. И если первая может себе позволить улететь далеко от дома, то вторая – нет. Потому что муравей «привязан» к муравейнику. Не в последнюю очередь потому, что у него нет крыльев. Поэтому единственный муравей среди самых дорогих трансферов в истории – это Энцо в «Челси». Пришел ради того, чтобы трудиться. И делает это, является одним из лучших в центре поля. Пасует, чтобы разогнать атаку. Отбирает, чтобы соперник не забил. Иногда отличается голами сам, чтобы команда победила. Энцо взяли, чтобы он был главным в районе центрального круга. Вместе с ним расцветает и Кайседо, а как следствие этого – и весь «Челси». Мы поем дифирамбы Палмеру, но тот в течение сезона имел 17-матчевый отрезок без голов во всех турнирах. Англичанин нестабилен, а вот аргентинец – да. Потому что это его работа. Он рожден для того, чтобы профессионально «таскать рояль». Обычная муравей выполняет огромный объем работы. Как и Энцо.

Феликс – гусеница (за 127.2 в «Атлетико»)

Гусеница – это будущая бабочка. Возможно. А возможно и нет, если она просто не сумеет дожить до своего волшебного превращения из-за хищников или нехватки пищи. Так вот, Феликс – гусеница. Из-за своих неудач и поисков. Вообще все трансферы за 120+ миллионов более или менее понятны на уровне идеи. Кроме этого. «Атлетико» разглядел в парне что-то такое, чего до сих пор не видим мы. Он может стать бабочкой. Но пока ищет место, где много пищи. Место, где ему не будут угрожать хищники. Место, где можно будет осесть и сплести кокон. Но не находит. Не нашел в Мадриде. Не нашел в Барселоне. Не нашел в Лондоне и Милане. И нигде, кроме столицы Испании, не задерживался надолго. Потому что Феликс хочет играть в футбол и стать бабочкой. Вы когда-нибудь видели, чтобы гусеница не двигалась? Нет, она всегда ползет вперед. За мечтой стать бабочкой. Как и Феликс. Уязвимое насекомое, главная ценность которого – это будущее преображение. На мой взгляд, идеальное сравнение.

Дембеле – муха (за 135 в «Барселону»)

Getty Images/Global Images Ukraine

У меня нет предубеждения в отношении мух. Однако и большой любви к ним – тоже. Потому что они, знаете, всегда «на своей волне». Если комар должен «сотрудничать» с человеком, а таракан живет лучше рядом с ним, то муха сама по себе. Как залетела в комнату, так и вылетит. Ей плевать на всех, она просто живет своей жизнью. Ее движение – резкое и хаотичное, поэтому поймать ее труднее, чем любое другое летающее насекомое. Все описанное мной подходит под характеристику Дембеле. Даже в «ПСЖ», после существенного роста, Усман нередко тянет одеяло на себя. Он не празднует сильнее всех, да что там: он большое количество голов вообще не отмечает, не идет обниматься с партнерами, потому что ему и самому хорошо. Его фишка — это резкость и непредсказуемость движений, действий. Дембеле является амбидекстром, поэтому может с одинаковой вероятностью убрать мяч как под левую, так и под правую ногу — защитникам почти невозможно его «поймать». А еще у него проблемы с дисциплиной, поэтому он легко вляпывается в неприятности. Муха тоже.

Коутиньо – бабочка (за 135 в «Барселону»)

Впервые (и, признаюсь, не в последний раз) немного жульничаю, ведь бабочка и гусеница – одно и то же насекомое. Но, согласитесь, они воспринимаются совершенно разными видами. Так вот, Коутиньо – это, как и Феликс, неудачный трансфер, но он переезжал в Испанию уже после превращения. Он был готовым игроком, «Барселона» платила не за перспективы – а за результат здесь и сейчас. Но футболисту просто не повезло со временем, местом и тренером. В центре поля «Барселоны» на тот момент еще хватало сильных футболистов, а вот на левом фланге атаки опций не было – поэтому креативным исполнителем просто «заткнули» дыру. Филиппе имел один элитный навык – дальние удары. Но его трудно реализовать на фланге. Он мог бы стать самым изысканным элементом игры команды, но в клубе все еще был Месси, поэтому Коутиньо не получил и комфортной роли. Филиппе хотел летать, но обстоятельства были против, а солнце критики сожгло его крылья.

Мбаппе – кузнечик (за 180 в «ПСЖ»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Резкость движений. Мбаппе – хороший дриблер, но в большинстве случаев он обыгрывает соперника не за счет финта – благодаря изменению направления движения и широкому шагу. Кузнечик прыгает высоко и далеко – как-то совершенно неестественно для животного такого размера. В детстве больше всего среди насекомых меня удивляли именно кузнечики, ведь они напоминали о своем существовании наиболее ярко. Мбаппе – это о шоу, о зрелище, о масштабе. Он, возможно, вылетит рано из ЛЧ, но оформит хет-трик в ворота «Ман Сити» – и все это запомнят. Может, станет одной из главных причин краха проекта «Реала» – но забьет больше всего голов в сезоне и выиграет за это бомбардирскую награду. Мбаппе – кузнечик, потому что его невозможно игнорировать. И его игрой невозможно не восхищаться. Даже если Килиан не нравится, ты все равно наблюдаешь за его действиями на поле с широко открытыми глазами. В детстве я так же смотрел на кузнечиков.

Неймар – светлячок (за 222 в «ПСЖ»)

Он заметен не всегда. Да чего там скрывать: только ночью, когда становится темно. Но, в отличие от цикад, которые только интригуют своей песней, светлячок выжимает из себя абсолютный максимум – и действительно зажигает. Его видно, а благодаря этому можно рассмотреть и все вокруг. Он делает темную ночь светлее, придает ей смысл. Как Неймар в лучшие свои дни в «ПСЖ». Париж купил его у «Барселоны», чтобы получить большую звезду, а сам бразилец хотел выйти из тени Месси и засиять – и делал это в некоторых поединках. С ним «ПСЖ» не выиграл ЛЧ, но однажды дошел до финала – именно тогда, когда Ней играл в лучший свой футбол в жизни после ухода из «Барселоны». Неймар делал просмотр неинтересных матчей Лиги 1 интересными, потому что генерировал свет в темноте своим дриблингом, финтами, приемами мяча. Вообще, Неймар – это не столько об эффективности, сколько об эффектности и атмосфере. Как по мне, это и есть суть светлячка.

Вирц – таракан/паук (за 125 в «Ливерпуль»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Не могу сказать точно, потому что трансфер только состоялся – нет возможности заглянуть в будущее. Говорят, тараканы могут пережить даже ядерную войну. Потому что умеют приспосабливаться к любым условиям, являются своего рода универсальными бойцами. Как и Флориан, который может сыграть чуть ли не на каждой позиции в атаке. И везде останется самим собой. Это прямо план-минимум, а максимум – стать лучшим в Англии. Я вполне могу представить, как Вирц обновит в течение нескольких сезонов рекорд АПЛ по количеству ассистов. Потому что он элитный творец. И здесь я нарушу правила во второй раз, ведь паук технически не является насекомым. Но пусть будет, сделаем исключение ради особенного исполнителя. Паук плетет паутину, и эта задача – абсолютно творческая, ведь сплести красивую и работающую – настоящее искусство. То же самое делает и Вирц на поле – создает. «Плетет» атаку своей команды, а затем, когда жертва полностью потеряла контроль над ситуацией и запуталась в паутине, наносит решающий удар. Поэтому Вирц – паук. Будет им, я верю. А пока – скорее таракан. Тоже неплохо для начала.

По теме:
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Трансферная политика Монако – сказочная. 10 идей для новых подписаний клуба
Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?
статьи эксклюзив Эден Азар Антуан Гризманн Энцо Фернандес Жоау Феликс Усман Дембеле Неймар Флориан Вирц
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Футбол | 08 июля 2025, 13:19 2
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ

«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 09 июля 2025, 08:59 8
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Поединок состоится 10 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09.07.2025, 07:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с футболистом, который не играл более года
Футбол | 09.07.2025, 12:13
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с футболистом, который не играл более года
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с футболистом, который не играл более года
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😼
Я вже по заголовку зрозумів хто автор цієї статті 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Шукав "Жука - Гнойовика" в статті😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 9
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 3
Футбол
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
07.07.2025, 21:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем